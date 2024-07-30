El dólar abrió la semana al alza; este lunes aumentó 0,05 % y cotizó en un valor promedio de $ 40,281

Redacción El País

El dólar aumentó este lunes 0,05% y cotiza en un valor promedio de $ 40,281. Ayer, osciló entre $ 40,200 y $ 40,300 para cerrar finalmente en $ 40,270, con una variación de 0,05% respecto al cierre anterior.

En lo que va de julio el dólar sube 0,73%, y a lo largo del año lo hace 3,23%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 60 operaciones por US$ 30,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y cinco centésimos a la venta y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,02% y cierra en 5,6479 reales. En el mes aumenta 1,60% y en el año aumenta 16,66%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó muy poco (0,02%) y cerró en 931,75 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 2,17% y en 2024 15,25%. El dólar blue cotizó en 1.415 pesos argentinos.

El euro se depreció ligeramente frente al dólar en una jornada de transición a la espera de los platos fuertes de la semana, en la que cobrarán especial importancia los bancos centrales.

Será el miércoles cuando la Fed dé a conocer su decisión sobre los tipos de interés, que previsiblemente mantendrá en esta ocasión, pero los mercados estarán pendientes de si su presidente, Jerome Powell, relaja su mensaje en la rueda de prensa posterior.

Ese mismo día también se reunirá el BoJ, que se encuentra en una fase completamente distinta al resto, mientras que el jueves el Banco de Inglaterra podría implementar su primer recorte de tipos, de 25 puntos básicos, según los analistas de Bankinter.

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó 1 unidad (-1,3%) y cerró en 77 puntos básicos. Esta disminución se da con una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube cuatro unidades (5,5%) y en 2024 lo hace siete puntos básicos (10,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio fue 8,39%, valor inferior al objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).