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El País Negocios Noticias

El petróleo Brent registró la mayor baja en tres meses

17/07/2018, 05:00
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El barril de Brent llegó a los 80 dólares por primera vez desde 2014.
El barril de Brent está por debajo de los US$ 70
Foto: AFP

Crudo

Los precios del crudo Brent para entrega en setiembre se derrumbaron ayer un 4,63%, al cerrar en US$ 71,84 por barril. Es su precio más bajo desde mediados de abril.

REUTERS

Los futuros del Brent (la referencia que toma Ancap) cayeron US$ 3,49, tras tocar un mínimo en la sesión de US$ 71,52.

La caída ocurrió tras la reapertura de terminales en Libia y las expectativas de una mayor oferta de petróleo en manos de Rusia y de otros productores petroleros. El descenso de los precios contrarrestó las ganancias generadas la semana pasada por las interrupciones de suministro en Libia, una disputa laboral en Noruega y la agitación social en Irak. 

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