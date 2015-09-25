"El Interior sangra; los comercios en la frontera cierran"

La divulgación del Índice de Precios Fronterizo elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica a pedido de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), es para "mostrar que el problema no somos nosotros", dijo a El País el presidente de la gremial Miguel Feris.

El País dio a conocer ayer el resultado de ese informe que mide las diferencias de precios entre Salto y Concordia (Argentina) y Artigas y Quaraí (Brasil). El indicador —cuya medición fue en la primera quincena de julio— se elaboró con un conjunto de bienes "representativo de las transacciones fronterizas", según el peso que cada bien tiene en el consumo de un hogar promedio.

El informe muestra que el conjunto de 61 bienes en promedio resulta 29,53% más caro en Salto que en Concordia. "Solamente cinco artículos de los 61 seleccionados resultan más baratos en Salto", resumió el informe. La diferencia de precios llega hasta 67%. A su vez, el conjunto de bienes seleccionados resulta 25,13% más caro en la ciudad de Artigas que en la de Quaraí, indicó el informe. En este caso 89,4% de los productos relevados resultan más baratos en la ciudad de Quaraí que en Artigas. La diferencia de precios alcanza un máximo de 74,8% (más caro comprar del lado uruguayo).

Feris dijo que "el Interior está sangrando" y "los comercios de la frontera están desapareciendo". Remarcó que desde los centros comerciales departamentales y desde la CEDU han "pedido entrevistas con todo el mundo" pero sin resultados hasta el momento.

"Al comercio formalmente establecido le queda poco tiempo", sentenció y dijo que "Maldonado, que está mal como nosotros, no tiene frontera" lo que a su juicio muestra que no es un tema de Argentina o Brasil, sino de competitividad general de la economía uruguaya.

El Observatorio de la Universidad Católica realizó una segunda muestra del indicador que será divulgada en los primeros días de octubre, dijo Feris.

"Lo que más nos preocupa es el tiempo que se está perdiendo" sin que se haga nada, afirmó el comerciante.

Con Argentina, según Feris el problema se da porque los comerciantes de la frontera con Uruguay "están desesperados por los dólares nuestros" y hacen un tipo de cambio más favorable a los uruguayos que cruzan, parecido al dólar blue.

Además, "el que contrabandea compra en cuevas (del lado argentino) donde se vende mercadería robada a camiones o vencida que abandonaron las grandes superficies".

A modo de ejemplo, dijo que "en Concordia hay dos fábricas de cigarrillos y son para abastecer cigarros a Uruguay".

En el caso de Brasil, pesa mucho la fuerte devaluación de 50% del real en lo que va del año. "Los productos de Brasil ya llegan a todos lados, incluso a Montevideo" de "contrabando", añadió.

El comerciante brasileño Ivo Fernández dijo a El País que "el 90%" de sus clientes "son uruguayos" y que "los precios están buenos, el kilo de azúcar cuesta $ 13, el litro de aceite comestible cuesta $ 21, la pasta dental de 180 gramos cuesta $ 22". En Uruguay un kilo de azúcar en un supermercado cuesta $ 34 (casi el triple), un litro de aceite entre $ 54 y $ 62 y la pasta dental entre $ 103 y $ 202 (casi 10 veces más).

"La situación (para los comerciantes formales) está cada vez más difícil", resumió Feris.

Frontera: Comercios en Brasil con mayoría de uruguayos. Foto: Néstor Araújo.

Confederación Empresarial traza un panorama negro