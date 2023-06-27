Comunicado de Grupo Disco en Uruguay: “No existe proceso de venta en curso”

Con información de AFP

La empresa francesa Casino reveló este lunes su deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito -accionista mayoritario de Grupo Disco (Disco, Devoto y Géant) en Uruguay-, en plenos esfuerzos para reducir su importante deuda que asciende a US$ 6.970 millones y garantizar su sostenibilidad económica. Casino, que la semana pasada anunció la venta de su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (440 millones de dólares), no precisó una fecha para la venta de GPA y Éxito, aunque mencionó que sería entre 2023 y 2024.

Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos US$ 19.400 millones en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: US$ 36.600 millones.

A fines de 2022, la empresa basada en Saint-Étienne contaba con casi 1.000 supermercados en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay (a través de Éxito y GPA). Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Sudamérica.

Almacenes Éxito es propietario del 62,49% de Disco y 100% de Devoto y Géant. A su vez, GPA es propietario del 96,57% de las acciones de Almacenes Éxito y el Grupo Casino es propietario del 40,9% de las acciones de GPA.

La respuesta de Grupo Disco

Este martes, Grupo Disco emitió un comunicado en el que señaló que “sin perjuicio de los anuncios y acuerdos de accionistas que son habituales en la vida de los grupos empresariales, a la fecha no existen hitos ni procesos de venta en curso”.

De hecho, el Grupo Casino no informó una fecha precisa en la que se desprenderá de sus activos en América Latina.

“Con independencia de esto, Grupo Disco continuará avanzando en Uruguay desde su posición de liderazgo, con sus planes de crecimiento e innovación con perspectiva de mediano y largo plazo”, finalizó el comunicado del grupo local.

Directa o indirectamente, el Grupo Casino está en Uruguay desde el año 2000. A comienzos de 2020 el fondo de inversión Goldman Sachs (accionista mayoritario de Tienda Inglesa) negoció con Almacenes Éxito la compra de Grupo Disco, pero esa transacción se frustró a fines de marzo de 2020 como informó El País en aquella ocasión.

La compra por parte de Goldman Sachs hubiera supuesto “una inversión directa de US$ 1.000 millones”, habían dicho a El País fuentes al tanto de las conversaciones.

La negociación se frustró aquella vez, debido al cambio de las condiciones globales a causa de la pandemia de covid-19 y el brusco salto en la cotización del dólar en el mercado local que había pasado de $ 37,336 a fines de 2019 a $ 46 el 18 de marzo de 2020, si bien sobre fines de ese mes había bajado hasta $ 43,855.

Tras los anuncios de este lunes, la cotización de Casino cayó un 4,85% en la bolsa de París y la de su matriz Rallye se redujo un 10,39%.