El Fondo Monetario Internacional pide a los países mayores esfuerzos para contar con una moneda digital

EFE

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llamó ayer en Rabat a “intensificar los esfuerzos” internacionales para tomar una decisión sobre la Moneda Digital de Banco Central (MDBC), que se presenta como una alternativa a los riesgos que puedan suponer los proyectos privados de criptomoneda. “Estamos en un punto en el que mucho aún no se ha decidido. Habrá que intensificar los esfuerzos para tomar una decisión sobre este tema”, indicó Georgieva durante su participación en una mesa redonda sobre las MDBC en Rabat.

La directora gerente del FMI hizo hincapié en la “gran importancia” que da la institución a este tema y apuntó que al menos 114 bancos centrales en el mundo están en “fase de experimentación”, mientras que diez países, entre ellos China, “están en fase final”, pero añadió que otros bancos centrales pararon las discusiones sobre el tema “porque no es fácil”.

“Hay un gran cambio impulsado por una revolución digital en la que el papel de la moneda fue fuertemente impactado. Hay que reconocer que si no actuamos rápidamente vamos a perder la oportunidad y crearemos riesgos para nuestro futuro”, aseveró.

Georgieva defendió las ventajas de las MDBC para permitir mayor acceso a los servicios bancarios y mayor inclusión financiera, además de que ofrecerá menor coste, y una mayor rapidez de las transferencias bancarias transfronterizas.

En el mismo sentido, Georgieva explicó que el coste de las transferencias se sitúa en un 6,3 %, lo que supone una pérdida de US$ 45.000 millones entre los intermediarios.

La directora general del FMI apuntó que para conseguir una transición exitosa hacia la moneda fiduciaria digital hace falta un “sistema de interoperatividad” entre los países.

Añadió que el FMI está trabajando sobre una plataforma mundial de la moneda digital de los bancos centrales para hacer frente a los riesgos que podría generar la transición.

Georgieva está en Marruecos para informarse sobre los preparativos de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial que se organizará el próximo octubre en Marrakech.

Cabe agregar que aún no se conoce con certeza en qué consistirá el euro digital, pero el Banco Central Europeo se pronunciará sobre esta tecnología en octubre. Según lo que ha ido trascendiendo, el BCE lo enfoca más como un complemento a las formas actuales de dinero y no como sustituto.