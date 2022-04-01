El endeudamiento neto de Uruguay aumentó en 2021, ¿cómo es el peso por monedas?

INFORME

La del sector público representaba 34,,45% del PIB a fin de 2021.

La deuda neta del sector público alcanzó a US$ 21.016 millones a fin de 2021 un 8,8% más que al cierre de 2020, según información publicada ayer por el Banco Central (BCU). Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) representaba un 35,45% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2021.

Según se desprende del informe publicado por el BCU, el incremento de la deuda neta en comparación con el 2020 se dio por un aumento de la deuda bruta mayor al alza de los activos netos. La deuda bruta ascendió a US$ 42.399 millones al cierre de 2021, una suba de 6,2% en comparación con el cierre del 2020. En tanto, los activos del sector público global subieron 3,76%.

La deuda bruta a fin de 2021 representaba un 71,5% del PIB, porcentaje inferior al del 2020, cuando la deuda bruta era el 74,6% del PIB de ese año.

Al analizar la deuda pública por tipo de divisa se ve que el aumento más significativo en 2021 se dio en la deuda nominada en moneda nacional que creció un 7,7%, seguido por la deuda en dólares que tuvo un alza de 2,6%. La caída más pronunciada se dio en la deuda en yenes que bajó un 4,7%.

El 51% de la deuda estaba en moneda nacional a fin de 2021, el 43% en dólares, el 3% en yenes y el 3% restante en otras monedas.

Si se evalúa la deuda teniendo en cuenta la residencia de los acreedores, la misma se divide casi en partes iguales entre residentes (48,4%) y no residentes (51,6%). Al comparar con el año previo, aumenta la deuda de residentes en 7,2% y en no residentes en 5,3%.

En cuanto al plazo contractual, la mayor parte de la deuda pública uruguaya tiene un vencimiento mayor a cinco años. El 58% de la deuda vence a más de cinco años, el 22% del endeudamiento tiene un plazo de vencimiento de más de un año y menos de cinco años y el 20% restante tiene un vencimiento de hasta un año de plazo.

