El dólar cae en Uruguay por debajo del “piso” de $ 38, pero, ¿a cuánto se prevé que suba este año, el próximo y en 2025?

Redacción El País

Un aspecto clave para que el Banco Central (BCU) siga recortando su tasa de interés de referencia -luego de que el martes la redujera de 10,75% a 10%- es la evolución a la baja de las expectativas de inflación.

Ayer se conoció la encuesta que realiza el BCU entre consultoras, bancos, economistas y AFAP y mostró una disminución en la inflación que prevén estos para este año y -lo que más le importa al Central- para los próximos 24 meses.

En efecto, la proyección en mediana -se ordenan las respuesta de menor a mayor y se toma la del centro- marca que los analistas ven a la inflación en 5,4% este año (dentro de la meta oficial de entre 3% y 6%), cuando hace un mes estimaban que sería 6,25%. Las respuestas van de 4,6% a 6,5%.

Para 2024 los analistas prevén en mediana que la suba de precios sea de 6,5%, mientras que en la encuesta de julio la estimación era de 6,6%. Las respuestas van de 5,5% a 7,6%.

En tanto, para los siguientes 24 meses, bancos, consultoras, economistas y AFAP proyectan en mediana que la inflación se ubique en 6,32%, cuando en julio preveían 6,59%. Las respuestas de esta encuesta variaron entre 5,58% y 7,8%.

El 6,32% de inflación prevista para los siguientes 24 meses, es el menor guarismo (para ese período) desde octubre de 2021 (cuando estimaban 6,3%).

Cuando el martes el BCU resolvió bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 10,75% a 10% (que no es otra cosa que el “precio del dinero”, ya que fija una referencia para las tasas de interés en moneda nacional), señaló que los “futuros movimientos” estarán “condicionados por la evolución de la inflación y, principalmente, de sus expectativas en el horizonte de política monetaria”.

La próxima reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU que deberá tomar una decisión sobre la TPM será el 5 octubre, por lo que el Central contará con otra encuesta más para evaluar si las expectativas siguen bajando y con los datos de inflación de agosto y septiembre.

Semanas atrás y luego de conocerse el dato de inflación en julio, el presidente del BCU Diego Labat habló con El País sobre lo que se espera en materia de precios.

“Nuestra expectativa es que en este trimestre la inflación caiga un escalón. Esperamos que agosto y septiembre siga bajando un poquito más (porque fueron meses altos en 2022, con subas del Índice de Precios del Consumo de 0,83% y 0,84%)”, dijo Labat.

En julio, la inflación medida en los últimos 12 meses había caído a 4,79%, el menor nivel de inflación en 12 meses en casi 18 años (en noviembre de 2005 era 4,77%).

Economía y dólar

El BCU también divulgó ayer su encuesta de expectativas económicas.

Allí los analistas mantuvieron en mediana sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, 2024 y 2025 (ver aparte).

Por otro lado, ajustaron a la baja sus estimaciones de a qué precio cerrará el dólar este año, 2024 y 2025.

Bancos, consultoras, economistas y AFAP prevén en mediana que la moneda estadounidense en Uruguay cerrará este año a $ 39,80, cuando en la encuesta de julio estimaban que lo haría a $ 40. Las respuestas van de $ 38,40 a $ 41,20.

Ese valor de $ 39,80, supone que habrá una suba del billete verde de 5,2% hasta fin de año respecto del precio al que se negoció ayer el interbancario.

Para fin de 2024, los analistas proyectan en mediana que el dólar cotizará en $ 42, cuando en julio estimaban que lo haría a $ 42,40. En este caso, las respuestas oscilan entre $ 38,50 y $ 44,50.

Por último, para el cierre de 2025 los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que la divisa estadounidense cotizará en $ 44,30, cuando hace un mes preveían que estaría en $ 45,10. Las respuestas van de $ 42,82 a $ 47.

además Mantienen previsión Los bancos, consultoras, economistas y AFAP mantuvieron sus proyecciones sobre la evolución del PIB este año, en 2024 y en 2025. En mediana estiman que el PIB en 2023 crecerá 1%, con respuestas entre 0,5% y 2%. Este bajo crecimiento es por el efecto negativo de la sequía, sobre todo en el segundo trimestre del año, cuyos datos se conocerán en septiembre. Para 2024 esperan una recuperación de la que economía, ya que proyectan en mediana que la misma se expanda 3%, con respuestas entre 1,9% y 5%. En tanto, para 2025 los bancos, consultoras, economistas y AFAP prevén que el PIB crezca 2,5% (en línea con el crecimiento potencial de la economía uruguaya en el largo plazo), con respuestas que van entre 1,5% y 3,2%.

¿Qué pasa con el dólar?

La moneda estadounidense cayó ayer en el mercado local por segunda jornada consecutiva. Esta vez, la baja fue de 0,43% y el billete verde rompió el “piso” de $ 38, al negociarse el dólar interbancario en promedio a $ 37,845. En la jornada, la divisa cotizó entre $ 37,80 y $ 38 para finalizar en $ 37,88. El valor de cierre quedó prácticamente estable (mínima baja de 0,05%) respecto al del martes.

En el mes el dólar aumenta 1,11%, mientras que en el año retrocede 5,56%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 67 operaciones por US$ 33,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar cerró estable ayer en $ 36,70 a la compra y $ 39,10 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó 0,08% ayer y finalizó en 4,9772 reales. En agosto el dólar en Brasil sube 4,97% mientras que en el año baja 4,61%.

En Argentina, el dólar oficial, quedó prácticamente estable (bajó mínimamente 0,01%) y cerró en 349,95 pesos argentinos. En el mes aumenta 27,14% y en el año 97,53%.

En el mercado informal, el dólar blue saltó 6,8% ayer y terminó en un nuevo máximo: 780 pesos argentinos para la venta.

En tanto, el dólar “contado con liquidación” (que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 3%, hasta los 722,92 pesos argentinos.