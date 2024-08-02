El dólar arrancó agosto con aumento; en el mercado local cotizó en un valor promedio de $ 40,35

Redacción El País

El dólar subió 0,18% y ayer cotizó en un valor promedio de $ 40,35. La divisa osciló entre $ 40,250 y $ 40,450 para cerrar en el valor más alto, con una variación de 0,5% respecto al cierre anterior. Al público en las pizarras del BROU luego de tres días de estabilidad, el dólar subió 20 centésimos a la compra y a la venta y cerró en $ 39,25 y $ 41,65.

A través de Bevsa se realizaron 56 transacciones por US$ 27,80 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,11% y cerró en 5,6681 reales. En el año sube 17,08%.

En Argentina, el dólar oficial registró una suba de 0,07% y cerró en 933,42 pesos argentinos. En el año, el dólar en Argentina sube 15,46%. El dólar blue cerró en 1.380 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, subió tres unidades (3,5%) con respecto a la jornada anterior y cerró en 88 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los Bonos Americanos. En el año el UBI subió 18 puntos básicos (25,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí) promedio del mes fue 8,70%, superando el valor objetivo fijado por el Banco Central (8,5%).