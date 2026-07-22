El Banco de Desarrollo aprueba la financiación para la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes

Cobertura desde México D.F.

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobará este miércoles en México el crédito para la construcción de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. El monto asignado al consorcio privado que se encargará de la obra es de US$ 141 millones, destinado a la construcción de una planta con capacidad para potabilizar 200.000 metros cúbicos diarios.

La financiación aprobada apunta a “un proyecto que brindará mayor disponibilidad de agua potable para la zona de Montevideo y Canelones”, establece la resolución de la entidad.

Con esta aprobación, el “CAF reafirma su compromiso con la resiliencia climática y el desarrollo sostenible de Uruguay”, señalan.

Planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Foto: Leonardo Mainé.

La financiación de CAF es para el consorcio Aguas de Montevideo —integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast— y cubrirá parte del costo aproximado de la obra, que rondará unos US$ 213 millones, según trascendió.

El consorcio se hizo cargo de esta obra a partir de la negociación con el Estado uruguayo luego de dejar sin efecto la obra prevista en Arazatí, en el departamento de San José.

La obra de ampliación en Aguas Corrientes incluye otras infraestructuras adicionales, como la reserva de agua bruta en Solís Chico y mejoras en líneas de aducción para Canelones.