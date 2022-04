¿A cuánto llega la diferencia de precios de apartamentos y casas entre Montevideo e Interior?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cantidad de inmuebles inscriptos en todo el país para actos de compraventa fue de 2.924 en febrero, según datos de la Dirección General de Registros (DGR), divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero fueron 3.694, lo que representa una merma de actos de compraventa de inmuebles de 20,8%. Pero, en la comparación interanual (frente a febrero de 2021) hubo un aumento de 13,3%.



Sin embargo, el aumento de enero de 2021 a enero de 2022 fue mucho mayor, del orden del 30,8%, superando entonces el alza del 13,3% interanual de febrero mencionado.



En Montevideo hubo 933 inmuebles inscriptos para compraventa en febrero, mientras que en enero fueron 1.173; esto es, una variación intermensual de 20,5% en menos, en relación a enero, y 15% más que en febrero de 2021. Si bien hubo ese aumento (comparando febrero de 2021 con el mismo mes de 2022), este fue bastante menor que en enero cuando el alza fue del 74,3% en relación al mismo mes de 2021.



Los departamentos que presentaron mayores alzas en febrero en relación al mismo mes de 2021, fueron: Artigas (+88,2%), Rivera (+63,3%) y Durazno (+45,7%).

En cambio, los departamentos que más bajaron en el indicador, comparando los datos de febrero de 2021 con febrero de 2022, fueron: Treinta y Tres (-40%), Paysandú (-39,7%) y Lavalleja (-27%), según datos las estadísticas publicadas por el INE.

Ventas en la costa

En esa parte del país, Canelones registró 383 actos de compraventa de inmuebles versus 479 en enero; en Maldonado hubo 601 actas versus 550 de enero; y en Rocha se registraron 131 en tanto que en enero fueron 273.



Esto significó que, en comparación con febrero de 2021 (es decir, el mismo mes del año anterior), la variación en Canelones fue de -4,5 y en Rocha fue similar con -4,4%, mientras que Maldonado subió 35,4%.

Precios de venta

La mediana del valor de los inmuebles inscriptos como alta de compraventa según la región del país, presenta un total general de US$ 35.000 (precio del dólar según la cotización de venta del Banco República del día de la cotización).



En cuanto a Montevideo, la mediana fue US$ 93.000 (a enero de 2022). Se trata de una suba considerable, teniendo en cuenta que fue US$ 79.500 en diciembre de 2021. El alza interanual (enero 2021-enero 2022) fue del 3,33% en el caso de Montevideo.



En el interior, la mediana del valor de los inmuebles en compraventa fue US$ 34.865 en enero, en tanto había sido de US$ 30.000 el mes anterior (diciembre de 2021). En este caso, la variación interanual (enero 2021-enero 2022) ascendió a 16,22%, según el informe en el que no aparecen los datos de febrero de este indicador.

Alquileres

El número de contratos vigentes de alquileres más alto del país (febrero 2022) se dio en Montevideo con 64.709 (esto es, un alza de 5,4% en relación al mismo mes de 2021), le sigue Canelones con 10.018 contratos (7% más que el mismo mes en 2021) y lejos, en tercer lugar, San José con 1.475 contratos (esto es, una suba de más del 7% interanual).



La cantidad de alquileres en el interior subió levemente de enero a febrero (menos del 1%), con algunas excepciones, como Cerro Largo, donde el indicador bajó, aunque igual representó un aumento en la comparación interanual con febrero de 2021.

Precios de alquileres

El promedio de los precios de los alquileres en Montevideo estuvo en los $ 17.972, le siguió Maldonado con un promedio de $ 15.626 y Durazno con $ 15.017, según muestran las estadísticas publicadas por el INE.



Los alquileres de precios más bajos en el país, según los promedios, están el departamento de Lavalleja ($ 11.125). En el resto de los departamentos, los precios son variados, siempre en un rango que va de $ 11.120 hasta los $ 17.972, que corresponden a Montevideo,



No obstante, si se observan las localidades, aparece un rango mucho más amplio de precios, con zonas, como por ejemplo Punta Ballena donde los precios de alquileres alcanzaron un promedio de $ 30.812 en febrero, por ser una zona balnearia cotizada en plena temporada de verano.

Nuevos alquileres

En Montevideo, donde el hubo 1.516 nuevos contratos de alquiler en febrero y el precio promedio de éstos (solo los contratos nuevos) fue $ 17.698 (con un mínimo de $ 5.000 y un máximo de $ 52.000).



En tanto, en enero hubo 1.032 contratos nuevos, con un promedio de precio de $ 17.160 (mínimo $ 5.000 y máximo de $ 69.000). Es decir, en un mes el promedio de precios pasó de $ 17.160 a $ 17.698.



Los precios de los contratos nuevos fueron al alza en la capital, en tanto los contratos vigentes sufrieron una merma en enero (probablemente por renegociaciones entre dueños e inquilinos), para subir nuevamente en febrero.

En total, en Montevideo hay 64.709 contratos de alquiler vigentes (a febrero), con un promedio de precio de $ 17.972.



Finalmente, cabe observar que los precios más altos de alquileres vigentes en Montevideo se ubican principalmente en Carrasco ($ 38.412) y Punta Gorda ($ 32.488), seguidos por Punta Carretas ($ 23.185) y Pocitos ($ 22.643).

Alquileres en la costa en febrero Los alquileres por departamento estuvieron en el rango entre los $ 11.125 (Lavalleja) y los $ 17.972 (Montevideo), pero si se observan las localidades, apareció en el este del país, en febrero, un rango mucho más heterogéneo, con valores más altos, apuntalados por la temporada turística de verano. Los siguientes son algunos precios de alquileres en la costa (promedio) en febrero: Punta Ballena ($ 30.812), Punta del Este ($ 21.287), Ciudad de la Costa ($ 21.019), Playa Grande ($ 17.807).



Piriápolis ($ 17.640), La Paloma ($ 16.521). Esta información aparecen en la página web del INE, que ofrece los datos en base a registros del Servicio de Garantía de Alquileres de Contaduría General de la Nación y de ANDA.