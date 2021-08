Crecen consultas de uruguayos para viajar: a donde se puede ir y cuáles son los precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son seis las aerolíneas internacionales que operan en Uruguay, aunque las frecuencias son escasas en relación al nivel previo a la pandemia. No obstante, el gobierno anunció el lunes el regreso de dos empresas -la brasileña Gol y la colombiana Avianca-, y el aumento en la cantidad de vuelos semanales de la española Iberia. Frente al incremento de la conexión aérea de Uruguay hacia el mundo, uruguayos se interesan en saber cómo recorrer otras partes del mundo.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera, dijo a El País que “hay un gran y brutal repunte de las consultas” de los uruguayos vinculadas a tomarse un avión. “Significa que hay una avidez o intencionalidad de volver a viajar”. En concreto, averiguan para salir del país en un futuro. Aún hay “pocas concreciones”, y se está “muy lejos” de la cantidad que había en 2019.



Las agencias de viaje recibieron con “mucho agrado y, de alguna manera, con esperanza” el reinicio de las operaciones de Gol y Avianca, dijo el vicepresidente de Audavi, Fernando Riva. Sin embargo, aún no hubo una repercusión entre los clientes porque es muy próximo el anuncio y, además, todavía hay muchos casos de COVID-19 en el mundo.



Asimismo, contó que “hay demanda” para viajar al exterior y, al mismo tiempo, “hay muy pocas operaciones en el aeropuerto”. Ahora se está con el 20% o 25% de los vuelos que había en 2019, previo a la pandemia. Por ejemplo, Latam antes tenía seis o siete viajes por día, y al presente son cuatro o cinco por semana. “Estamos muy lejos de llegar a una normalidad”, agregó.

Destinos y precios.

Iberia ofrece un vuelo directo con Madrid, y aumentó su frecuencia a cinco veces por semana en agosto. Fuentes de la aerolínea dijeron a El País que la decisión se debió a que “la evolución de la demanda está siendo positiva”.



Además, dijeron que “está previsto ofrecer estos mismos vuelos también en septiembre y en octubre, si bien desde Iberia” monitorean de manera constante la “evolución del mercado” y tienen “flexibilidad para incrementar o reducir frecuencias en función de la evolución de la demanda”.



En esa línea, agregaron: “La ruta a Montevideo fue una de las primeras que reabrimos en América Latina, en julio de 2020 porque fue uno de los países considerados como seguros y desde donde podían venir turistas hacia España. Desde entonces, hemos ido incrementado frecuencias gradualmente hasta los cinco vuelos semanales que ofrecemos desde este mes de agosto”.



Viaja martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Desde España parte a las 00:35 y desde Montevideo a las 13:10. Los vuelos son en un Airbus A330-200, con capacidad para 288 pasajeros (19 en clase business y 269 en turista).

Aeropuerto de Carrasco en pandemia. Foto: Fernando Ponzetto.

De acuerdo con la información disponible en la página web, para viajar el 7 de septiembre hacia Madrid y volver el 14 del mismo mes, los pasajes tienen un valor de US$ 771 (tarifa turística básica) o US$ 867 (tarifa básica óptima).



Copa Airlines suspendió la conexión directa Montevideo - Miami el 31 de marzo, y la retomará después del 17 de diciembre. La empresa hará tres vuelos semanales (lunes, jueves y sábado) en un Boeing 777-200, dijo a El País la gerenta de comunicaciones corporativas, Laura Masvidal.



Una de las que anunció la reanudación de las operaciones en Uruguay es Gol, que conectará Montevideo con San Pablo (Brasil). Regresará el 3 de noviembre con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y sábados), y en la segunda quincena de noviembre volarán todos los días.



Será en un Boeing 737 800, con capacidad para 176 pasajeros. “El vuelo despega a las 9:10 am en Guarulhos y aterriza en Uruguay a las 11:50 am (hora local). El viaje de regreso se realiza a la 1:10 pm (hora local), desde Montevideo y arriba a Brasil a las 3:35 pm”, indica un comunicado de la empresa.



Los pasajes están disponibles en el sitio de la aerolínea. Si se quiere ir el 10 de noviembre a San Pablo y regresar el 19, el costo de la tarifa light es US$ 741 y de la plus US$ 784.



El 24 de junio llegó el primer avión de la aerolínea Eastern Airlines a Uruguay. Ahora tiene dos frecuencias semanales, y pretende aumentar la cantidad de vuelos, indicó Pera que, además de ser el presidente de Audavi, es el agente general de ventas de la empresa.



A su vez, contó que la compañía tiene intención de quedarse. Es decir, no busca ser una “aerolínea golondrina que llega, está en la temporada alta, y se va”. Lo ha demostrado porque “comenzó en junio”, cuando las fronteras del país estaban cerradas de manera parcial.



La apertura de frontera que puede “mover la aguja” es la que está planificada para noviembre ya que, según le comentaron a Pera, hay un bajo porcentaje de estadounidenses con inmuebles en Uruguay.



Sobre los precios, explicó que muchas veces dependen de la demanda de pasajes. Al mismo tiempo, si crece la cantidad de personas que quieren volar, va a haber un aumento de la frecuencia, por lo que los valores se van a mantener.



Para viajar el 6 de septiembre hacia Miami y regresar el 16, la tarifa más barata es US$ 734, según la información en la página.



La otra que volverá al país es Avianca, que retoma el 2 de diciembre. “En principio es con tres frecuencia semanales, con un avión Airbus 319, que tiene una capacidad para 144 pasajeros”, anunció el pasado lunes el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.



Air Europa, por su parte, retomó la ruta Montevideo - Madrid el 30 de octubre del año pasado con un vuelo semanal, y desde el 25 de julio de 2021 aumentó a dos viajes.



En la página web indica que viajar el 6 de septiembre y volver el 12 los pasajes valen US$ 1.338 en la tarifa economy light.



Latam viaja a Santiago de Chile (Chile), y el costo de ida y vuelta es de US$ 420 (tarifa economy light) si se viaja del 6 al 13 de setiembre. También va a San Pablo (Brasil) por el valor de US$ 556 para la misma fecha y categoría de pasaje. A Lima (Perú) el precio es US$ 507 si se va del 6 al 12 de septiembre.



Paranair (ex Amaszonas Paraguay) viaja todos los días a Asunción, y para volar el 6 de septiembre y regresar el 13 los pasajes más económicos son por US$ 307 (ambos trayectos).



A nivel internacional los pasajes varían de acuerdo con la demanda y del día de vuelo. Los precios son ilustrativos, y todos fueron tomados de las páginas oficiales de las aerolíneas el viernes.

Aeropuerto de Carrasco. Foto: AFP

Amaszonas no descarta al 100% regresar al país La pandemia puso en jaque a las aerolíneas a nivel mundial. Las fronteras de los diferentes países se abrieron y cerraron en varias oportunidades, lo que impactó en las compañías aéreas. La demanda internacional de pasajeros disminuyó un 75,6% en 2020 en comparación a 2019, según información de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés).



Uruguay no fue ajeno a esa realidad, y Amaszonas es una de las aerolíneas que decidió irse del país. El vicepresidente regional de Paraguay, Sergio León, explicó a El País que la decisión se tomó por el COVID-19 y la situación de la frontera de Uruguay. “Son casi doce meses con un cierre, que implica complicaciones en el mercado porque no hay libertad de tránsito y de ingreso y salida de turistas”, comentó.



Sin embargo, no descartan al 100% regresar al país, y la puerta queda un “poquito abierta” para “ver qué va pasando”. En esa línea, indicó: “En su momento habrá que como se va reactivando el mercado y, en base a eso, ver si vamos avanzando o no, si volvemos o no”.



A Amaszonas se la habilitó oficialmente para volar el 10 de agosto del 2015. El 26 de enero de 2021, anunció el cese de vuelos de pasajeros e inició un “proceso de reinvención”. A través de un comunicado informaron que se decidió “iniciar un proceso de acercamiento y negociación con distintos actores, tales como: los principales proveedores, la reconfiguración y reducción de la plantilla de trabajadores, optimización del uso y destino de la aeronave Embraer E190 y otras medidas estratégicas”.