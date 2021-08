Gol retoma conexión con Montevideo en noviembre y prevé hacer vuelos diarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aerolínea brasileña GOL volverá a volar a Uruguay en noviembre, según informa el sitio Aeroflap y confirmó a El País con el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio. La ruta unirá al Aeropuerto de Carrasco con el Internacional de Guarulhos, en el país norteño.

El jerarca indicó que del 1° al 15 de noviembre habrá cuatro vuelos semanales y que, después de esa fecha, será uno diario.



El sitio Aeroflap informó que se viajará los lunes, miércoles, viernes y sábados. "El vuelo despega a las 9:10 am en Guarulhos, aterrizando en

Uruguay a las 11:50 am (hora local). El viaje de regreso se realiza a la 1:10 pm (hora local), desde Montevideo, aterrizando en Brasil a las 3:35 pm", agregó.



A su vez, dijo que la "ruta se operará con el Jet Boeing 737 800, que en configuración internacional tiene capacidad para 176 pasajeros".



De acuerdo con la información disponible este lunes en la página web de Gol, para viajar de San Pablo a Montevideo el 8 de noviembre la tarifa light es US$ 167,91, la plus US$ 184 y la premium economy US$ 812.



Para hacer el trayecto contrario ese mismo día, las tarifas son levemente más altas: light US$ 201, plus US$ 222 y premium economy US$ 845



Monzeglio contó que desde la empresa se les informó que hay una "gran demanda", la cual es "creciente". El hecho "alegra de manera especial" y "todo va camino a una reactivación de la conectividad aérea". El anuncio "obviamente va de la mano de la apertura gradual de frontera".



El 9 de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se resolvió la apertura gradual de fronteras desde el 1° de setiembre para extranjeros que sean propietarios de inmuebles en el país, que estén inmunizados y presenten un test PCR negativo al ingreso.



Dos meses después, el 1° de noviembre, se abren las puertas del país a personas en general, también inmunizadas y con PCR negativo.