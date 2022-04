Crece el negocio del software uruguayo en Estados Unidos, ¿qué está detrás?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo miran en Uruguay las empresas de servicios de Tecnologías de la Información (TI), es al exterior. Y especialmente a Estados Unidos.

En plena caída de muchos negocios, incluso dentro de las firmas de TI durante la pandemia, el segmento específico de venta de servicios de software mostró un fuerte crecimiento, del orden del 36% en 2020, en relación al año previo, y a la fecha no solo ha seguido la tendencia, sino que se ha intensificado, según afirma a El País Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).



Parte de dicho crecimiento se explica por la reorientación de las empresas en Uruguay hacia ese segmento, que se mostró mucho más dinámico que otros dentro del rubro en 2019 y 2020; además del aumento de la demanda internacional por ese tipo de servicios, sobre todo de Estados Unidos.



Uruguay se sitúa entre los primeros lugares en América Latina en exportaciones en ese renglón, y esto va en aumento. Según la más reciente encuesta de CUTI entre sus afiliados (de 2010), los servicios TI aumentaron su participación en la facturación total del sector casi 50%, y se mantiene como el segmento de mayor nivel de ventas. En segundo lugar se ubicó el segmento Infraestructura TI, con un peso de 33% del total, entre otros.

¿Qué significó esto en montos? El segmento de la venta de servicios de TI en 2020 alcanzó unos US$ 858 millones, de los cuales US$ 647 millones fueron para el resto del mundo y US$ 211 millones para el mercado interno (el total, sin considerar las ventas por servicios de datos de Antel). Esto representa un alza en las ventas al exterior de servicios TI del 42% respecto a 2019. “Seguramente, en las cifras de 2021 sea aún mayor la diferencia a favor de las exportaciones”, afirmó Loureiro.



La gran mayoría de las empresas de TI socias de CUTI -alrededor del 70%- realizan ventas de servicios de TI al mundo, ya sea exportaciones desde Uruguay o ventas en el exterior a través de filiales; en tanto que la mitad de la facturación total del sector TI proviene del exterior.



Las empresas que facturan más de US$ 5 millones al año, concentran la mayor parte de la facturación total del sector TI (más del 80%).



“Prevalece una preferencia por vender este tipo de servicios al exterior. Ha subido la demanda internacional y, sobre todo, los clientes de otros países pagan mucho más que en el mercado local por estos trabajos”, explica Loureiro. Los pagos pueden llegar a duplicar o triplicar los del mercado interno, según fuentes del sector.

EE.UU. a la cabeza

Por lejos, Estados Unidos es el principal país a los que se realizan servicios de IT desde Uruguay. Se lleva el 75% de las exportaciones totales, seguido por Reino Unido, con solo el 5%. Y luego, Chile (4%), España (3%), México (2%).



La lista de los 10 primeros continúa con Canadá (en el sexto lugar), Perú, Argentina, Colombia y Paraguay, en ese orden y todos con valores que rondan el 1%. En 2020, ingresaron al Top 10 como destinos de exportación Chile, Canadá, Colombia y Paraguay, habiendo crecido especialmente Chile.



“El sector tiene un fuerte foco en Estados Unidos, que es el comprador más grande de tecnología a nivel mundial y nuestro principal socio comercial en el tema de los servicios de TI”, dijo Loureiro.

“Si Estados Unidos tiene una corriente de importación de tecnología uruguaya grande -como la tiene-, es una prueba de la calidad del servicio y productos que nuestros asociados producen. El hecho de que hayan incrementado las compras, es que están conformes con la calidad de lo que recibe desde Uruguay”, concluyó el presidente de CUTI.

Mercado interno: menos apetecible



En lo que refiere a clientes en el mercado interno, la mayor parte de las ventas de servicios de tecnología de información se realizaron al sector empresarial (casi 70%) en 2020, incluyendo a las instituciones financieras. Prácticamente la mitad de esas ventas se realizaron a micro, pequeñas y medianas empresas; y la otra mitad a grandes empresas, según el informe de CUTI.



En tanto, el sector público representó 26% de las ventas al mercado interno, de las cuales alrededor del 19% correspondió a empresas públicas y 8% a gobierno nacional y subnacionales. Finalmente, los hogares representaron 1% aproximado de las ventas en 2020.



Se estima que en 2021 y en lo que va del año, las proporciones pudieron haber sido similares, dado que el mercado interno no ha cambiado significativamente. El informe de 2021 aún no ha sido publicado por CUTI.



Según el sector de actividad, el financiero se posicionó como el principal con el que comercializaron las empresas tecnologías de información del país, seguido por el gobierno.

Si bien se considera que el pago por los servicios en tecnologías de la información son, en términos generales, buenos en el país comparados con servicios de otros rubros, estos no se acercan a los parámetros internacionales.



Para comparar el mercado interno con el externo, cabe agregar que casi el 90% de las exportaciones de servicios de TI al exterior fueron a clientes en el sector privado, incluyendo instituciones financieras, de los cuales 59% correspondieron a pymes y 41% a empresa grandes. Por su parte, 4% de las ventas al exterior fueron realizadas a gobiernos nacionales, subnacionales y empresas públicas, y 1% a hogares.



CUTI está integrada por más de 390 empresas que forman parte del ecosistema de la industria tecnológica del país; esto es, incubadoras, universidades, parques tecnológicos, instituciones gubernamentales.