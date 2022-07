¿En qué consiste el plan de obras en rutas, cuánto dinero se gastará y cuál será su impacto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque ya pasaron más de dos años y medio desde la asunción del nuevo gobierno, las autoridades presentaron ayer el Plan Nacional de Infraestructura Vial del quinquenio, a través del cual se invertirán US$ 3.300 millones. La cifra implica US$ 700 millones más que los US$ 2.600 millones previstos inicialmente en el presupuesto quinquenal. De concretarse esa inversión programada en obras viales, sería una cifra récord para el país.

Según explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, la demora en el lanzamiento se debió a tres razones. En primer lugar, porque el gobierno aún no había terminado de establecer el funcionamiento del nuevo sistema de financiación de obras de infraestructura, a través de la modalidad de los llamados “contratos Cremaf”.



La segunda razón, según Falero, fue la “decisión y definición” de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, de incorporar también la ampliación de algunos contratos en regimen de Participación Público Privada (PPP), “en obras que no estaban previstas”.



El tercer motivo correspondió a “una decisión política del gobierno” de aumentar la obra pública y así poder “contrarrestar” el fin de la obra privada, centrada principalmente en la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM y el Ferrocarril Central.

“Hoy tenemos las cosas claras, licitaciones en marcha, otros proyectos en ejecución y por eso creíamos que era el momento oportuno” para presentar el plan quinquenal, señaló Falero.



Las obras vinculadas a UPM y al ferrocarril, fueron las principales protagonistas de que el sector de la construcción liderara la recuperación de la economía uruguaya el año pasado, tras el impacto de la pandemia del covid-19. De hecho, la tasa de inversión logró recuperarse de la caída sufrida en los años 2017 a 2019, según las cifras del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic).



Sin embargo, en los últimos meses, académicos, empresarios y trabajadores del sector han realizado reiteradas advertencias sobre el vacío -en términos de inversión y empleo- que se generará con el fin de estas obras, proyectado para 2023-2024.

Al ser consultado sobre si la inversión anunciada ayer compensaría el fin de dichas obras, Falero respondió que el plan de obras viales anunciado es “un aporte importante”, pero también destacó otros programas como el de erradicación de asentamientos y el proyecto para una nueva planta de agua potable para OSE en Arazatí (San José).



“Entre todos (esos proyectos) llegamos a equilibrar los números (para compensar el fin de las obras privadas) que es a lo que apostamos”, afirmó Falero.

Plan

La inversión total proyectada en obras viales para el quinquenio es de unos US$ 3.300 millones y serán intervenidos 7.692 kilómetros de la red vial nacional, lo que representa el 81,1% de la extensión total de la red.



Las obras incluyen la ejecución de 642 nuevos kilómetros, la creación de 227 puentes, la eliminación total de rutas nacionales de balastro, así como el cambio de standard (calidad del pavimento acorde a la exigencia de la carga carretera transportada) en 2.610 kilómetros en todo el país.



“Este año vamos a estar invirtiendo US$ 905 millones”, destacó Falero y celebró que “cada 10 kilómetros, ocho van a estar en obras. Este ritmo se va a ir acelerando y va a ser una constante”.

Desde el gobierno estiman que las obras viales tengan una durabilidad de entre siete a 10 años. Sobre este punto, el jerarca dijo que al asumir, el mensaje del presidente de la República, Luis Lacalle Pou fue que “apostemos a invertir bien en obras de calidad y eso lo venimos haciendo”.



En este sentido, Falero manifestó que la responsabilidad de la calidad de las obras viales y su durabilidad “es compartida entre el Estado y las empresas”, por lo que afirmó que hay una “fuerte apuesta” por la calidad de las obras.



“No queremos volver a rehacer rutas ni dejarle al próximo gobierno rutas que tenga que hacer de nuevo”, dijo Falero e hizo referencia a una obra vial inaugurada en el año 2018 y que ahora deberá ser hecha nuevamente.



El presidente Lacalle Pou -presente en el lanzamiento del plan junto a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, entre otras autoridades- dijo que no pensaba hablar en el evento, pero que la presentación fue “estimulante” y afirmó que para el gobierno la “desesperación no es la adjudicación de recursos” económicos, sino que “es que se hagan las cosas y que se hagan bien”.



En ese sentido, el mandatario dijo que “este ha sido un gobierno que pretende profundizar su enorme vocación de sensibilidad social, pero no una sensibilidad social para hacer gárgaras o solamente prestar asistencia que es necesario para mucha gente, sino el viejo sueño uruguayo que es la de movilidad social, la posibilidad de crecer”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Video "Yo siempre quedo del lado de Azucena", dijo Lacalle Pou

La visión del gobierno



El rol de la CND

José Luis Puig

Presidente de la CND

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) explicó que para el quinquenio, la Corporación Vial del Uruguay (CVU) tiene en ejecución un plan vial por US$ 1.806 millones, lo que representa “algo más” del 60% del plan total de las obras del MTOP.



“Más plata”

Isaac Alfie

Director de la OPP

“Vamos a tener más plata para poder tener más obras”, indicó el director de la OPP, Isaac Alfie, en relación al ahorro que implica para el Estado uruguayo la sustitución del regimen de financiamiento de obras en modalidad PPP por los contratos Cremaf.

Mantener empleo

José Luis Falero

Ministro de Transporte

“Lo importante es mantener el alto número de funcionarios que están relacionados a la construcción. Nuestra intención es, con este impulso, en los próximos tres años, mantener equilibrado el alto nivel ocupacional que está por arriba de los 50.000 empleos”.