Compras con tarjetas: ¿Qué bienes y servicios consumieron los uruguayos en enero, según indicador?

El Indicador de Actividad Basado en Datos de Tarjetas para Uruguay (IDAT-UY) registró en enero de 2026 un incremento mensual desestacionalizado de 1,2%, según el reporte elaborado por el Departamento de Investigación Macroeconómica de Itaú. Con este resultado, el índice acumuló un avance desestacionalizado de 1,7% en el trimestre móvil cerrado en enero.

En la comparación interanual, el indicador mostró un crecimiento de 8,9%, por encima del 8,0% observado en enero de 2025. De esta forma, el IDAT-UY inició el año con una variación positiva tanto en términos mensuales como interanuales.

El informe incluye una comparación entre el IDAT-UY y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en la que se observa una correlación positiva entre ambos indicadores.

Desempeño de los servicios

En enero, el IDAT-Servicios registró un aumento mensual desestacionalizado de 1,2%, luego de haber mostrado una caída en diciembre. Dentro del agregado, el comportamiento entre rubros fue dispar.

Entre los servicios con mayores incrementos mensuales se destacaron: Entretenimiento, con un aumento de 9,7%, Gastronomía, que creció 2,8%, Educación, con una suba de 3,6%, Servicios personales, que avanzaron 2,0% y Servicios públicos, con un incremento de 1,8%.

En contraste, algunos rubros mostraron variaciones negativas o marginales, como: Transporte, con una leve caída de 0,1%, Servicios de salud, que crecieron 0,2% y Delivery, con un aumento de 0,5%.

Ómnibus de transporte urbano. Foto: Estefanía Leal.

En términos interanuales, el IDAT-Servicios mostró un crecimiento de 7,4% en enero. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en viajes (16,7%), educación (16,1%), gastronomía (10,5%) y servicios personales (12,3%), mientras que delivery registró una caída interanual de 6,7%.

Evolución de los bienes

Por su parte, el IDAT-Bienes registró en enero un aumento mensual desestacionalizado de 1,4%, consolidando una recuperación tras las variaciones más moderadas observadas en meses previos.

Entre los principales rubros de bienes, se observaron los siguientes desempeños mensuales: Vestimenta y calzado con 4,4%, Vehículos y piezas con 4,2%, Bienes de salud con 4,8%, Hogar con 1,9% y Supermercados con 1,5%. En cambio, combustibles registró una caída mensual de 1,2%.

Supermercado. Foto: Estefania Leal

En la comparación interanual, el IDAT-Bienes mostró un crecimiento de 9,9% en enero. Se destacaron especialmente: Vehículos y piezas con 18,6%, Carteras digitales con 19%, Supermercados con 12% y Bienes de salud con 9,7%.