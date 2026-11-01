Columna de APPCU: Presidente Orsi, Sec. Gral. Sánchez, Ministro Oddone, legislador Garlo y APPCU

Era buena cosa que los jerarcas enunciados en el título de la nota, supieran directamente el significado de dicha inversión, la intención de que la misma no decaiga, que concluye en un corolario que se infiere: confianza en el gobierno de la república, obviamente en el país.

Y éste no es un tema de distingos partidarios. La gremial es apolítica, pro país, pro inversión, de allí que el lobby permanente que se realiza tiene el objetivo de pavimentar lo más posible el camino hacia la citada inversión, en la búsqueda del necesario crecimiento.

Hubo una introducción hacia el Presidente Yamandú Orsi, donde su derrotero político desde que fue secretario general de la Intendencia de Canelones hasta el presente, tiene una característica común: no modifica sus costumbres. Su inveterada sencillez luce en cualquier contexto, afable, cálido, sabe escuchar, es un hombre que despierta afecto, como le fue dicho.

Posee inteligencia social, sabe interactuar, es empático y, además, componedor.

Dichas cualidades le son inherentes y vaya que son importantes para gobernar. Harina de otro costal es si está gobernando bien, más o menos o mal. Las opiniones serán disímiles y dichas respetuosamente, son todas válidas.

No nos compete pronunciarnos, sí nos compete inmiscuirnos en los temas que nos son inherentes.

A esos iremos.

Previamente y en el marco del aniversario, se mencionó que salimos a la palestra por un tema de representatividad. El promotor privado (así denominado cuando fundamos la gremial), desarrolla una serie de tareas cuando está presto a iniciar una obra privada. Desde la compra de un terreno, temas financieros, contratación de mano de obra y/o de empresa constructora, el vínculo con los proveedores de insumos, relacionamiento con distinto tipo de profesionales, etc. Pero el aspecto determinante es que el promotor INVIERTE (expuesto sin pausa) y eso era una distinción que nos caracterizaba y caracteriza. Como se mencionó ayer a los jerarcas SI NO HAY PROMOTOR PRIVADO NO HAY OBRA PRIVADA. Como asimismo el Estado es el gran promotor público.

Posteriormente y sin perjuicio de agradecer al Poder Ejecutivo el mantenimiento, grosso modo, de las reglas de juego sobre todo en la vivienda promovida (hicimos hincapié en el ministro Oddone ya que nos lo confirmó en setiembre del pasado año), aspecto esencial, comenzamos a desgranar algunos temas, en un conversatorio que fue sazonado con distintos aspectos de la actualidad en un marco muy cálido.

Luego de expresar el Presidente de la gremial, Cr Alfredo Kaplan, la inversión que se estima están realizando los promotores privados, se abordó un aspecto que juega un rol esencial en la fluidez de la gestión de nuestro metier.

El “silencio positivo” previsto en la ley de Competitividad, lo abarca y está estipulado. Como bien decía el diputado Garlo, tiene aprobación del Senado, falta su tratamiento en Diputados. Descontando que será aprobado, después vendrá su decreto reglamentario o decretos reglamentarios. Todo ello insumirá un tiempo.

Manifestábamos a través de nuestro Presidente, por qué no resolver ahora el tema en lo que atañe a nuestra actividad, con algún decreto al respecto a efectos de agilizar los tiempos.

Nos referimos a los megaproyectos e hicimos hincapié en aquellos entre un millón de dólares y cinco millones de dólares, la mayoría de nuestros asociados están en ese target y la necesidad de incentivar tributariamente a los mismos (no ha sucedido hasta el presente).

Se habló de las zonas de la vivienda promovida, está abocado el Ministerio de Economía y Finanzas al estudio de las mismas y la idea es ampliar aquellas (Oddone dixit). Tiene también participación el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (la norma así lo indica).

El crédito hipotecario fue puesto arriba de la mesa, la imperiosa necesidad que el mismo fluya. El Ministro Oddone dijo que el crédito (en general), significa un 30% del Producto Bruto Interno, cifra que no se compadece con un porcentaje aceptable.

El Plan Entre Todos fue mencionado por el Secretario Sánchez, dejando constancia de parte nuestra que el mismo no fluye con la expectativa que se había creado. Es un tema a trabajar con la ministra Tamara Paseyro y así quedó establecido.

Hubo alguna otra característica que mencionó el citado Sánchez respecto a la vivienda promovida y la necesidad de modificar. Bien informado el jerarca.

Ni ayer pudimos ser estrictamente minuciosos con las autoridades, pese al extenso tiempo que se nos dispensó, ni podemos volcar en la prosa todo lo que abarcamos en el diálogo.

Seguramente quede alguna reivindicación por el camino, expresada ayer.

Lugar común pero esencial: apertura al diálogo, se nos escuchó con mucha atención y respeto, valora el gobierno nuestra tarea y lo que se aporta desde la obra privada a la demanda de la mano de obra.

Como hemos manifestado otras veces. Lo esencial es no quedarse quieto: romper la marcha y lanzar los pendones al viento. La batalla final la dará el tiempo, secundado por las circunstancias o en lucha con ellas.

Es nuestro derrotero de hoy y de siempre.

