Columna de APPCU: ladrillos y el contexto

Que en cierto sentido van en la dirección que ya hemos expresado desde estas páginas y de otras publicaciones, que son de Perogrullo: no estamos solos en el mercado en la búsqueda de captar inversores, que vengan precisamente a invertir en propiedades y ayuden a generar empleo.

Dice Rozados que nuestro país sigue estando en el radar de los capitales de los argentinos, pero que tenemos condiciones similares a las que ofrece Miami (estimo que Miami es más caro) e incluso se agregó España. En Miami, nuestros vecinos ya llevan años invirtiendo, ninguna novedad.

Hubo falta de confianza de los inversores en su país (Argentina), así la industria de la construcción pasó en años anteriores, uno de los peores momentos de su historia (ahora hay un leve repunte).

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, revela que en los 2022-23, (exceptuando el 2020 por el enclaustramiento de la gente), se dieron los peores registros desde el año 1980.

Y allí Uruguay emerge…, pero no solo.

Claro, hay aspectos que juegan a nuestro favor con respecto a Argentina: nuestra hermandad, que bulle por encima de incordios y diferencias, la cercanía, aspecto medular, la confianza que tienen en el gobierno actual pero siempre mencionamos que la tienen desde siempre, la seguridad que dispensamos, no solamente el país sino como lo hemos remarcado desde siempre, la profesionalidad de nuestros promotores privados, que se comprometen con un documento que puede ser un boleto de reserva o un compromiso de compraventa a entregar una unidad que aún está en el pozo y se sabe con creces, que se concretará en un edificio que en el plazo estipulado, más menos, será entregado. Y que, si se suceden algunos vicios de construcción, se responderá por los mismos sin reparos.

Ese mensaje lo doy sin ambages cada vez que un argentino o de la nacionalidad que sea me lo pregunta y vaya que lo preguntan. Aquí no hay temores de esa naturaleza y si algún promotor viola aspectos éticos elementales, no dudaría un ápice en remarcarlo porque esa mácula afectaría a un sector que hace de la seriedad y responsabilidad una impronta indeleble.

Retomando el hilo de la literatura, no olvidemos que somos un país caro, entre otras razones por ser chico y con muchas regulaciones (se está trabajando en minimizarlas)

De allí que tenemos que optimizarnos en otros aspectos, ya contamos con la belleza natural de nuestros paisajes, bendecidos por Dios o por quien el lector prefiera.

Pero tenemos que agilizar trámites, salvar escollos muchas veces inexplicables, en la lista del Banco Mundial en el tema Negocios, no estamos para nada bien ubicados en la nómina de países en cuanto a la fluidez para realizar aquellos (lo hemos mencionado), también estamos mal ubicados en el diligenciamiento de los permisos de construcción, ítem que también releva el Banco Mundial. Aquí la tendencia es a mejorar… y la Intendencia capitalina, por ejemplo, está trabajando en ello con responsabilidad. También el gobierno nacional y esencialmente desde el MEF, se viene mostrando muy buena disposición a facilitar todo lo inherente a la inversión.

Vivimos una época de trascendencia y donde el mundo muestra convulsión.

Juguemos juntos, autoridades y privados, por suerte no falta diálogo, pero hay que trasuntar el mismo en políticas que atraigan a inversores así sea en desmedro (aparente) de las arcas fiscales, porque al final el dinamismo de la economía aportará réditos para todas las partes.