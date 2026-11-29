Desde ya que en nuestro padrón social los arquitectos son espectro dominante, donde no rehúsan a su condición original, pero que a su vez le agregan la veta de constructores y, además, promotores.

Tenemos proveedores de insumos del sector, que también ostentan el título.

El título de la nota no es antojadizo. Apunta a un hecho trascendente que invita a soñar.

Como se ha expresado tanto tiempo: el profesional arquitecto visualiza el terreno, ausculta el panorama y luego sueña lo que allí se construirá.

Como se expresa habitualmente: la situación sucede por dos veces: primero en la cabeza del profesional y luego en la realidad.

El profesional arquitecto/ta, nos amiga con la vida, nos hace más cálida la ciudad, mejora el medio ambiente, nos inculca esperanza.

Recuerdo haberle escrito al estimado presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), Alberto Leira, cuando sucedió el día mundial de la arquitectura: “por muchos más diseños que contribuyan a hacer más feliz al mundo”.

Necesariamente los diseños vendrán de la mano de la vocación deontológica que la SAU, refuerza en sus socios. Esa necesidad del deber cumplido, de obligaciones asumidas que se hacen realidad.

En esta cadena de encadenamientos que implica la actuación de un promotor privado cuando decide una inversión, comienza el círculo virtuoso del emprendimiento que sea. Y siempre la génesis, una vez comprado el terreno y definir una serie de trámites inherentes a la potencial obra, compete al arquitecto que debe hacer jugar su imaginación, su idoneidad en el arte de dibujar, su buen gusto, aunque puede requerir distintas valoraciones, para plasmar el proyecto que sea del caso.

Es imperioso saber que el proyecto de construcción de que trate, nos referimos ahora a la obra privada, tenga el debido financiamiento para su conclusión. La empresa constructora deberá ser versada en el tema y su cumplimiento atado a muchísimos factores que juegan, será crucial.

Todos en definitiva interpretando lo que fue la primigenia idea de un ser iluminado que soñó y plasmó un edificio, un centro comercial, un shopping, un establecimiento de garajes, para solaz de vecinos y de la ciudad.

El pasado viernes fue el día del arquitecto y APPCU se enorgullece de la fecha y de tener en su membresía a decenas y decenas de arquitectos.

Con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay tenemos finos lazos de convivencia, actuamos de consuno en distintos temas, juntos somos los progenitores de un hito como fue la modificación del artículo 1844 del Código Civil que trata de la responsabilidad decenal, del empresario o del arquitecto. Aunamos fuerzas y en enero del año 2019, se promulgó una nueva ley que prorrateó las responsabilidades entre tantos actores que tienen participación, haciéndose justicia con una realidad palmaria.

SALUD Sociedad Arquitectos del Uruguay, en vuestro nombre saludamos a todos los profesionales, de esta bendita profesión, que nos ayuda a disfrutar de una ciudad mucho más confortable y de un mundo ávido de vuestra inspiración fecunda y contagiosa.