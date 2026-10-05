Chevrolet Sonic llegó a Uruguay con tecnología y seguridad para irrumpir en el mercado de los SUV compactos

El mercado de los SUV compactos sumó un nuevo competidor en Uruguay tras el lanzamiento de Chevrolet Sonic, un modelo que busca ampliar la presencia de la marca en uno de los segmentos más competitivos en el país.

El nuevo SUV llegó en dos versiones, Premier y RS, con una combinación de motor turbo, transmisión automática, tecnología de asistencia a la conducción y conectividad que se adapta a las diferentes necesidades de los uruguayos.

"Sonic es un vehículo para nuestros clientes que buscan acceder a su primer SUV y que ofrece un diseño atractivo, un gran equipamiento en seguridad y tecnología a un valor equilibrado. También es un vehículo que representa para nuestra red de concesionarios y nuestra marca la oportunidad de liderar las ventas del segmento que más crece en nuestra región", afirmó Gastón Gutiérrez, gerente de Producto de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Nueva identidad para Chevrolet

Exterior del Chevrolet Sonic

El Sonic tiene una particularidad que deslumbra a simple vista, ya que es el primer modelo de Chevrolet que adopta la nueva identidad global de diseño de los SUV de la marca, con una inspiración que toma elementos del Equinox EV.

El nuevo bowtie aparece más horizontal, refinado y en negro, integrado a una trompa donde también se destacan las ópticas Full LED. La firma luminosa continúa en la parte trasera y, además de marcar la identidad del vehículo, contribuye a mejorar la visibilidad.

Con 4.228 milímetros de largo, 1.773 de ancho y 1.532 de alto, el Sonic mantiene dimensiones pensadas para moverse en ámbitos urbanos sin resignar espacio interior. La distancia entre ejes es de 2.551 milímetros y el baúl tiene una capacidad de 392 litros.

La versión Premier apunta a una estética más sofisticada, con parrilla cromada, rack de techo en color plata y un interior Storm Sky con tapizado beige. En tanto, la versión RS toma otro camino, con parrilla Black High Gloss, rack negro, techo bitono y detalles exteriores oscurecidos. Por dentro, utiliza una ambientación Jet Black con costuras y terminaciones que refuerzan el perfil deportivo.

Las dos versiones utilizan llantas de aleación de 17 pulgadas y neumáticos 205/50 R17. El modelo suma también suspensión elevada y una dirección con asistencia eléctrica, elementos que forman parte de una configuración pensada para combinar la posición de manejo de un SUV con un formato relativamente compacto.

Tecnología y seguridad

La tecnología está enfocada en la seguridad, que ocupa un lugar central en la propuesta del SUV Sonic. El modelo estrena la nueva generación de Chevrolet Intelligent Driving, un sistema que utiliza una lente frontal de alta resolución para ampliar la capacidad de lectura del entorno.

La cobertura aumenta aproximadamente un 40% frente a la generación anterior. Esa mayor superficie de observación permite detectar con más precisión vehículos, peatones y ciclistas y sirve de base para distintas asistencias activas a la conducción. Entre ellas aparecen la alerta de colisión frontal, el frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades, la asistencia de mantenimiento de carril y el indicador de punto ciego. El paquete se completa con control electrónico de estabilidad y seis airbags de serie.

Interior del Chevrolet Sonic

La iluminación también tiene un componente funcional en este vehículo, ya que los faros delanteros Full LED con proyector ofrecen hasta 19% más alcance que un sistema convencional, mientras que la versión RS incorpora encendido automático de luces altas.

En el interior, el foco pasa de la seguridad a la interacción con el vehículo. El Virtual Cockpit System reúne un tablero digital configurable de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas en una única pieza levemente orientada hacia el conductor.

La pantalla permite utilizar Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, además de Bluetooth y Wi-Fi integrado. También hay puertos USB para las plazas traseras y cargador inalámbrico, mientras que las actualizaciones de software pueden realizarse de forma remota.

La propuesta de conectividad se completa con OnStar, disponible en las dos versiones, y distintas funciones remotas desde la aplicación myChevrolet. A eso se suman acceso por proximidad, arranque por botón, aire acondicionado digital, cámara de visión trasera HD, control crucero y limitador de velocidad.

En la RS, el equipamiento incluye también sensores de estacionamiento delanteros y traseros y asistencia de estacionamiento automático.

Un 1.0 turbo para ciudad y ruta

El Sonic utiliza un motor de nafta 1.0 turbo que desarrolla 116 cv a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm. Tiene, además, una caja automática de seis velocidades, combinación que Chevrolet plantea para ofrecer una respuesta ágil en el tránsito urbano y suficiente margen para los desplazamientos por ruta.

La arquitectura del chasis tiene suspensión delantera independiente tipo McPherson, suspensión trasera semindependiente con eje de torsión y dirección eléctrica progresiva. La dirección eléctrica progresiva completa una puesta a punto que busca priorizar suavidad de marcha, estabilidad y precisión.

Además, el Sonic acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 10,9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h, limitada electrónicamente.

La gestión electrónica del motor y del sistema de carga de batería apunta, por otro lado, a reducir el consumo y los costos asociados al uso. Chevrolet pone especial énfasis en este último punto y explica que el Sonic tiene uno de los costos de servicios más competitivos del mercado.