Cepal revisa a la baja proyección de crecimiento económico en América Latina, ¿cómo se ubica Uruguay?

Redacción El País

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó este martes a la baja su previsión de crecimiento para la región este año y lo fijó en el 1,8%, tres décimas menos que el 2,1% previsto en pasado mayo.

Para 2025, el organismo de la ONU, con sede en Santiago, espera un crecimiento regional del 2,5%, impulsado principalmente por los países sudamericanos, según el "Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024: Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo", publicado este martes.

El informe indica que la región "se mantiene estancada en una trampa de bajo crecimiento, acompañada de un mal desempeño de la inversión y una baja productividad laboral, a lo que se suma el poco espacio interno para implementar políticas macroeconómicas de reactivación y la incertidumbre global".

Entre 2015 y 2024, la tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) regional fue del 0,9%, de acuerdo al reporte.

"Enfrentar la trampa de crecimiento, aumentar el empleo y crear empleos de mayor productividad requiere el fortalecimiento de las políticas de desarrollo productivo que sean complementadas con políticas macroeconómicas, laborales, y de adaptación y mitigación al cambio climático", dijo en la presentación el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

República Dominicana a la cabeza y Argentina a la cola

República Dominicana (+5,2%), Venezuela (+5%), Costa Rica (+4%), Paraguay (+3,8%), Honduras (+3,8%), Nicaragua (+3,7%), Uruguay (+3,6%), El Salvador (+3,5%) y Guatemala (+3,4%) liderarán el crecimiento económico este año.

En el medio de la tabla se encuentran Panamá (+2,7%), Perú (+2,6%), Chile (+2,6%), las islas del Caribe -sin contar Guyana- (+2,3%) Brasil (+2,3%), México (+1,9%), Ecuador (+1,8%) y Bolivia (+1,7%).

Economía doméstica Foto: Estefanía Leal

En la cola, pero aún con cifras positivas, están Colombia (+1,3%) y Cuba (+0,5%), mientras que Haití (-3%) y Argentina (-3,6%) son los únicos que su PIB caerá este año, según el organismo de Naciones Unidas.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, creció un 6,9% en 2021, como rebote tras el desplome de la pandemia, pero en 2022 se desaceleró hasta el 3,7% y en 2023 cerró con un crecimiento del 2,2%.