Castillo y críticas por conflicto en el puerto: "me preocuparía si la oposición está loca de la vida conmigo"

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió a las críticas de la oposición por el conflicto en el puerto de Montevideo que aún no llega a una resolución final y el respaldo que recibió del presidente de la República, Yamandú Orsi. “Yo me preocuparía si la oposición está loca de la vida conmigo”, lanzó.

El conflicto desatado en el puerto de Montevideo hace algunas semanas aún no encuentra una resolución final y mantiene a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en constantes reuniones. Castillo sostuvo que tras la reunión bipartita con el Sindicato Único Portuario (Supra) realizada este martes, el gremio tiene una propuesta planteada por la empresa para discutir. "Estamos cerca (de una resolución) a partir del trabajo y las horas que le han dedicado todos estos días", dijo.

Representantes del Partido Nacional y Partido Colorado habían citado a Castillo por este conflicto y el ministro respondió: "La oposición no quería ni que fuera ministro, en diciembre ya estaban diciendo que no tenía que asumir" y añadió: "senadores y senadoras (decían) que iba a ser el primer interpelado".

Por otra parte, el ministro también se refirió al respaldo del presidente de la República en relación al conflicto, quien defendió a los equipos negociadores del MTSS y manifestó su confianza en ellos. "Todos tenemos que poner un poquito de cada uno", resaltó.

"Si el presidente de la República no hubiese tenido la confianza en el equipo y la dedicación que le hacemos como compromiso a la fuerza política que ganó las elecciones, que eso la derecha todavía no lo entendió, no me hubiese propuesto ser ministro", sostuvo Castillo.

En ese sentido, hizo referencia a su rol dentro de la cartera y resaltó: "Soy el ministro de Trabajo, tengo opiniones políticas y respondo a un espectro político que precisamente no está alojado en la derecha, pero acá vengo a cumplir funciones para defender los intereses de todos los trabajadores".