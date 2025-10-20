Puerto: Unión de Exportadores advierte por detención de actividades en empresas si se mantiene el conflicto

Redacción El País

Mientras se desarrolla una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con motivo del conflicto en el puerto de Montevideo, la Unión de Exportadores (UEU) emitió un comunicado en el que advirtió: "de continuar la actual situación, nos enfrentamos a un escenario donde empresas de distintos sectores puedan verse en la obligación de detener sus actividades". Eso puede afectar "fuentes de trabajo y cumplimientos financieros", añadió.

El comunicado hizo un "llamado urgente para alcanzar acuerdos que permitan dar previsibilidad a las operaciones. Con el comercio exterior en esta situación pierde el Uruguay todo".

Por su parte, la presidenta de la UEU, Carmen Porteiro, sostuvo este mediodía -donde asiste al evento del Día de la Construcción- que "la preocupación permanece". "Con un nuevo corte se genera más inestabilidad, más inseguridad de parte de los clientes que cada vez empiezan a presionar más para que la mercadería llegue", dijo.

"Respetamos por supuesto todos los procesos de negociación, pero necesitamos también que se entienda (la situación) desde este lugar", remarcó Porteiro y añadió que buscan que "haya una solución de largo aliento que permita dar estabilidad al trabajo, a la operativa".

Un buque portacontenedores es asistido por un remolcador cuando llega al puerto de Oakland, California. Foto: AFP

La gremial remarcó en el comunicado que "la interrupción de actividades del 2 al 8 de octubre representó aproximadamente US$ 60 millones de mercadería sin exportar, solamente una parte se logró embarcar durante los 10 días de negociación y desde el viernes (17 de octubre) la actividad ha vuelto a tener interrupciones", y agregó que la detención de actividades implica, además de las pérdidas por mercadería, una serie de costos logísticos.

"Esa cifra es solamente una parte del impacto. Cada día sin movimiento significa compromisos incumplidos con clientes en el exterior, hace menos probable concretar la exportación más adelante y Montevideo pierde pie en el tránsito internacional", afirmó la UEU.

Si bien las actividades en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) se retomaron con normalidad esta mañana, la situación es "de incertidumbre" para Katoen Natie —accionista de mayor participación en la TCP— según indicó en un comunicado difundido ayer. El sábado se concretó la última jornada de negociaciones en función de los 10 días establecidos para negociar sin la aplicación de medidas gremiales.

S Sede del Supra. Foto: Estefanía Leal.

"Para Uruguay la exportación es esencial, constituye el motivo por el cual las empresas invierten, se instalan y generan empleo", indicaron los exportadores y resaltaron la importancia de la actividad para aumentar el crecimiento en el país. "Debemos proteger nuestro posicionamiento, ya amenazado por la creciente competencia de proveedores y países", sostuvo la UEU.