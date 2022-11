La Cámara de Industrias sale al cruce del Banco Central sobre la rentabilidad del sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rentabilidad de la industria exportadora medida por el Indicador de Excedente Bruto Unitario (IEBU), elaborado por el Banco Central del Uruguay (BCU), es utilizado por el propio banco para argumentar que pese a la caída del dólar en Uruguay no hay problemas de competitividad en la industria exportadora.

La Cámara de Industrias (CIU) salió al cruce del BCU y elaboró sus propios indicadores de rentabilidad.



La Dirección de Estudios Económicos de la CIU elaboró un Indicador de Rentabilidad sobre ventas (IREEFFv) en base a una muestra de los estados financieros registrados por las empresas industriales en la Central de Balances Electrónica de la Auditoría Interna de la Nación. Un indicador idéntico se elaboró considerando únicamente a las empresas exportadoras de la muestra.



A su vez, hizo un segundo Indicador Indicador de Rentabilidad sobre ventas (IREAv) en base a la Encuesta Anual de Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadísticas, información proporcionada por la Dirección General Impositiva (DGI) en lo que refiere a impuestos empresariales (Impuestos a la Renta Empresarial e Impuesto al Patrimonio) e información de costos financieros, calculados a partir del procesamiento de datos que divulga el BCU y la Bolsa de Valores de Montevideo.



Ambos indicadores IREEFFv e IREAv tienen una elevada correlación.

¿Qué sucede cuando se comparan con el IEBU del BCU? Por ejemplo, el documento de la CIU explicó que se utilizó el indicador de margen bruto que solamente contempla empresas que venden al exterior más de US$ 500.000 por año. Esto es porque tanto el IREEFFv como el IREAv toman en cuenta exportadores y no exportadores, y consideran los gastos de administración y ventas, costos financieros e impuestos, lo que el IEBU no hace.



El informe indicó que “en 2020, a pesar de que ambos indicadores aumentan respecto a 2019, el indicador de margen bruto de la industria exportadora se ubica en guarismos 16% por debajo de los registros de 2009, mientras que el IEBU alcanza máximos históricos (14% superiores a los niveles de 2009)”.



Por tanto, la CIU señaló que el IEBU no es una buena aproximación a la rentabilidad exportadora porque solo contempla los componentes asociados a los costos de producción, excluyendo del análisis los gastos de administración y ventas, los costos financieros y los impuestos directos. Tampoco es un buen estimador del margen bruto, concluyó.