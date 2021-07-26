Caja Profesional: "crónica de una agonía anunciada", la postura del gobierno y posibles medidas

DÉFICIT

Desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) estiman que el déficit de este año será de algo más de US$ 40 millones y en 2022 ascendería a US$ 67 millones.

PÍA MESA

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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) enfrenta una situación crítica dado que desde el año 2014 tiene balances operativos negativos, es decir que los ingresos no le alcanzan para cubrir las prestaciones que brinda (jubilaciones, pensiones, subsidios, entre otras).

Hasta el momento, la caja ha utilizado los rendimientos de sus inversiones financieras para cumplir con esas obligaciones pero con la situación actual solo le quedarían reservas hasta el año 2024. El déficit de este año se estima que alcance la cifra de algo más de US$ 40 millones y en 2022 ascendería a US$ 67 millones.

El actual Directorio de la Cjppu cumple hoy sus cuatro años de gestión y de acuerdo con el director de la Caja en representación de los pasivos, Odel Abisab, en los últimos cuatro años “ha terminado ocurriendo la crónica de una agonía anunciada” dado que a su entender “increíblemente ha persistido una pertinacia” por parte de las autoridades del organismo “de no poner en práctica medidas que estamos planteando desde el inicio de esta administración”.

El Ministerio de Trabajo a la espera de que el Directorio de la Caja Profesional presente medidas cuantificadas

En las últimas semanas el tema ha estado en la agenda pública y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tomó la iniciativa de solicitar a la Cjppu que presente las medidas que considera convenientes para hacer frente a la crisis.

Según indicó en diálogo con El País el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, las autoridades de la Caja Profesional presentaron “una suerte de inventario de medidas, un listado bastante amplio de opciones” pero afirmó que la organización pidió “más días para cuantificar qué representaba cada una de esas opciones”.

Aún "no hay ninguna decisión tomada", indicó Mieres.

Algunas de las opciones presentadas por la institución implican pedir un “préstamo puente” al Estado, que los profesionales que no están en situación de dependencia laboral tributen en la Caja y que en lugar de que los ingresos por concepto de Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) de los jubilados de la Caja vayan al Banco de Previsión Social (BPS) —como ocurre actualmente—, que se destinen a la Cjppu.

Al ser consultado respecto de si el Poder Ejecutivo evalúa asistir económicamente a la Caja Profesional, Mieres afirmó que aún “no hay ninguna decisión tomada” porque esperan a que el Directorio de la Cjppu plantee un pedido formal con las medidas que entienden que se deben tomar y presenten las propuestas cuantificadas.

Mieres enfatizó en que la Caja Profesional tiene autonomía y señaló que "son decisiones que tiene que tomar el Directorio".

Si bien afirmó que el gobierno tiene un vínculo con la Caja Profesional, el ministro enfatizó en que el organismo tiene autonomía. “Son decisiones que tiene que tomar el Directorio” de la Cjppu, indicó Mieres.

Asimismo, el jerarca del MTSS manifestó que las propuestas formales que reciban desde la Caja Profesional van a ser trasladadas a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) “porque entendemos que estas cosas también forman parte del análisis que tienen que realizar los que están elaborando las propuestas de reforma” del sistema de seguridad social general.

sueldos del directorio La decisión de bajar los sueldos para el próximo período El presidente de la Caja Profesional, Gonzalo Deleón promovió la resolución de rebajar el sueldo de los integrantes del Directorio del próximo período un 22% y también se mostró a favor de que sean honorarios. El presidente de la institución percibe un sueldo líquido de $ 132.720, el secretario de $ 107.939 y el director de $ 104.519, según datos de la caja de febrero de 2021. La decisión no fue bien recibida por el director en representación de los pasivos, Odel Abisab quien criticó que se sacrifiquen los sueldos del próximo Directorio. “Es cierto que no se pueden rebajar los sueldos actuales, pero casi seguramente (Deleón) debe estar donando parte del suyo actual por lo menos, ya que nada se lo impide, y de ese modo entonces enriquecerá los fondos de la institución. Si no fuera así diríamos que es de no creer”, afirmó.

“Ninguna de esas medidas las vamos a analizar hasta que no haya un planteo concreto, y se debe tomar en cuenta que en realidad la Caja es autónoma, es decir que tienen que formular esos planteos. Ahora no hay una opinión tomada, se evaluará cuando lo planteen formalmente”, afirmó Mieres.

LA INTERNA DE LA CAJA. El presidente del Directorio de Cjppu, Gonzalo Deleón indicó el pasado martes 20 de julio en diálogo con Radio Carve que el organismo “no soporta los tiempos” que puede llevar la reforma global del sistema de seguridad social en la que trabaja la CESS.

En ese sentido, señaló que si bien la institución puede hacer un listado de las medidas que entienden necesarias para sortear la crisis actual, “esto necesita iniciativa del Poder Ejecutivo y sanción legislativa. La solución está fuera de la caja hoy, nosotros hicimos lo que pudimos hacer y tal vez no se hizo antes”, dijo Deleón.

Afirman que "hay una grieta" en el Directorio de la Caja de Profesionales.

Sin embargo, según consta en las actas de la institución —a las que accedió El País— no hay y no ha habido consenso entre los diferentes directores en los últimos cuatro años.

El Directorio de la Caja Profesional está compuesto por siete miembros: cinco electos por los afiliados en las elecciones y dos designados por el Poder Ejecutivo. De las cinco personas electas, cuatro representan a los afiliados activos y uno a los pasivos.

Para el representante de los pasivos, en el Directorio “hay y hubo una grieta que separa por un lado a la representación mayoritaria de los activos junto a los delegados del Poder Ejecutivo y por otro, al representante de los jubilados”.

Odel Abisab: "no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho. Vemos la realidad desde ángulos diferentes".

De acuerdo con Abisab, la representación de los pasivos ha formulado y planteado “alternativas y medidas concretas” al Directorio en los últimos cuatro años con el objetivo de mejorar los ingresos de la caja y mitigar la situación de déficit, pero indicó que “lamentablemente no han sido tenidas en cuenta” por la mayoría, más allá del apoyo de “uno o dos” representantes de los activos.

“Con mucho respeto decimos que no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho. Vemos la realidad desde ángulos diferentes. Podría haber otras alternativas y nosotros haberlas desestimado pero es que realmente no ha habido propuestas ni medidas”, indicó Abisab.

Para el representante de los pasivos, más allá de la reforma estructural a largo plazo que precisa la Caja Profesional al igual que el resto del sistema de la seguridad social, “es necesario” tomar medidas concretas en términos operativos que dependen “exclusivamente” del organismo.

terreno sin explotar Las cuatro fuentes de ingresos potenciales:

De acuerdo con Abisab hay cuatro fuentes de ingresos potenciales para la Caja Profesional que no están explotadas: ir a buscar a los profesionales universitarios con declaración de no ejercicio (en 2019 estimaban que eran más de 80.000 personas); crear una comisión técnica de directo asesoramiento del Directorio en materia de inversiones financieras con el fin de mejorar los rendimientos; cambiar el manejo del paquete de morosidad ya sea mediante la tercerización de la cobranza, la creación de un fideicomiso o la venta del paquete de deudas (se estima en US$ 1.000 millones); y pedir un préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas para tener dinero para operar (brindar préstamos a profesionales, hacer préstamos inmobiliarios), “pero no para tapar agujeros”, indicó Abisab.

la visión de odel abisab Los sobrinos del tío rico “Somos como los sobrinos de un tío rico al que queremos pedirle la herencia por adelantado. El tío nos va a decir: ´pero muchachos ustedes han tenido una muy buena posición y recursos, se han gastado la plata en viajes y ruletas ¿y ahora me vienen a pedir que les adelante la plata? No es así, quédense tranquilos que la herencia está pero mientras tanto quiero verlos trabajar´. La herencia es la reforma”, indicó Odel Abisab.

La presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), Virginia Romero, dijo a El País que “hubo un problema de gobernanza” en la caja. “Las autoridades cuando tuvieron que tomar las decisiones no las tomaron”.

Afirmó que “no hay otros responsables” y dijo que las soluciones “no tienen que venir por el lado del Estado porque tenemos autonomía”.