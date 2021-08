El boom del consumo digital en Uruguay: una tendencia que llegó para quedarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El consumo digital en Uruguay sigue creciendo, según el informe “Tendencias de Consumo Digital” de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU). Dentro de los datos relevados, se destacó que el 34% de los encuestados, dice que está comprando más por internet desde que empezó la pandemia de COVID-19, mientras que el 43% afirma no haber cambiado sus hábitos.

De acuerdo a la presentación del informe realizado por Cifra, a pedido de la CEDU, sigue achicándose la proporción que compra por internet en el exterior, pasando de 20% en 2019 a 10% este año, en donde también se ha visto un aumento en la compra en tiendas online locales.



De las compras por internet, lo que más atrae es la compra de productos y servicios, más que el delivery o el transporte, que son populares entre minorías urbanas, jóvenes y de mayor nivel adquisitivo.



A su vez, 6 de cada 10 uruguayos compraron alguna vez un producto en internet y 4 de ellos compraron más de una vez en el último año.



Según el informe, las principales razones señaladas por las que se realizan compras online, son la comodidad y los precios. Mientras tanto, las principales razones por las que los encuestados no compran por internet es por falta de confianza o por no saber cómo.



A su vez, los principales motivos destacados por los cuales, a pesar de haber buscado información, no termina comprando de forma online, son la preferencia de elegir personalmente, porque la persona no encuentra lo que busca o por falta de medio de pago.

En tanto, las compras online realizadas en Uruguay, dentro de los últimos 12 meses, fueron principalmente en ropa, calzado y accesorios, artículos para el hogar, delivery de comida y artículos de electrónica.



Por otro lado, las compras online realizadas al exterior se basaron en ropa, calzado, accesorios, electrónica, artículos para el hogar, juguetes y streaming on demand.



Por último, el informe destacó que los segmentos que más compraron en los últimos 12 meses fueron los montevideanos, los hombres, los menores de 45 años y las personas con nivel adquisitivo medio alto y alto.