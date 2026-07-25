Azul ampliará sus vuelos entre Brasil y Punta del Este durante el verano con tres rutas estacionales

El Ministerio de Turismo (Mintur) anunció este jueves, junto a Azul Líneas Aéreas y Aeropuertos Uruguay, la ampliación de la conectividad aérea entre Uruguay y Brasil para la próxima temporada de verano, con nuevas operaciones que unirán Porto Alegre, Campinas y Belo Horizonte con Punta del Este entre diciembre y febrero, en el período de mayor demanda turística.

El anuncio fue realizado en la sede del Mintur y contó con la participación del ministro Pablo Menoni, el gerente de Planificación de Azul, Bruno Sanchez, y el director ejecutivo de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa.

Durante la presentación, Menoni afirmó que el fortalecimiento de la conectividad aérea constituye “una de las prioridades de la actual gestión" y remarcó la relevancia del mercado brasileño para el turismo uruguayo. En ese sentido, destacó que la posibilidad de operar aeronaves de distintas capacidades permite avanzar en una estrategia de segmentación de la demanda.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

El ministro también valoró el carácter innovador de la ruta entre Porto Alegre y Punta del Este y resaltó las políticas de incentivo a la conectividad que el gobierno viene impulsando.

Por su parte, Arrosa calificó el anuncio como “muy relevante” para el desarrollo de la conectividad regional y destacó el crecimiento que Azul viene registrando en Brasil.

Asimismo, consideró que este paso puede representar el comienzo de un proceso de expansión aún mayor y destacó el trabajo conjunto con el Mintur para captar visitantes brasileños, tanto por motivos de negocios como de vacaciones.

En tanto, Sanchez confirmó que Azul operará vuelos entre Porto Alegre-Punta del Este, Campinas-Punta del Este, y Belo Horizonte-Punta del Este durante la temporada alta.

Explicó que estas rutas estarán destinadas a atender el incremento de la demanda turística entre diciembre y febrero y aseguró que el objetivo es contribuir al desarrollo de la conectividad internacional entre el sur de Sudamérica y Brasil, fortaleciendo además la conexión aérea entre ambos países.

El anuncio se da en un contexto de crecimiento del turismo brasileño hacia Uruguay. De acuerdo con datos del Departamento de Investigación y Estadísticas del Mintur, durante el primer semestre de 2026 la llegada de visitantes procedentes de Brasil aumentó 4,4% en comparación con igual período del año anterior.

Además, la participación de ese mercado dentro del turismo receptivo pasó del 10,1% al 12,0%, mientras que el gasto total de los turistas brasileños creció 8,1%, hasta alcanzar los US$ 170 millones. En ese período, Punta del Este se mantuvo como el principal destino elegido por los visitantes provenientes de Brasil.

Vista de Punta del Este desde el Bravo Hotel, ND 20250923, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

En ese marco, desde el Mintur destacaron que las nuevas rutas entre Brasil y Punta del Este representan un avance en la estrategia de ampliación de la conectividad aérea y en el posicionamiento de Uruguay como destino turístico para el mercado brasileño de cara a la próxima temporada estival.