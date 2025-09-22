Argentina estrenará un mirador en el Obelisco de Buenos Aires para potenciar el turismo en la ciudad

Redacción El País

Argentina continúa promocionando diversos destinos del país para llamar la atención de los turistas regionales. El Instituto Nacional de Promoción Turística (Inrpotur) presentó en Montevideo las novedades de Visit Argentina, ya que Uruguay sigue siendo uno de los tres países con mayor flujo turístico en el país vecino.

El encuentro, que reunió a operadores turísticos uruguayos, contó con el respaldo de la Embajada argentina y de la Sociedad de Promoción Turística local. Gisela March, coordinadora de mercados internacionales del organismo, destacó que el objetivo es “incentivar a ampliar la oferta y conocer otras regiones más allá de los destinos tradicionales”.

El embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud, celebró la iniciativa y subrayó la relevancia del mercado uruguayo para el turismo del país vecino. “Uruguay es un socio natural y un cliente importante; queremos que los operadores locales encuentren conveniencia en volver a lo conocido y, al mismo tiempo, en descubrir nuevas propuestas”, afirmó.

Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Foto: AFP.

Durante la jornada se presentaron alternativas que abarcan todo el mapa argentino, desde los paisajes del norte hasta la costa atlántica. “La diversidad de paisajes, la hospitalidad de la gente y la riqueza cultural hacen de Argentina un destino de contrastes”, subrayó March.

El destino estrella que fue más abordado, en este caso, fue la ciudad de Buenos Aires. Victoria Suárez, gerenta de comunicación del organismo, fue la encargada de presentar el destino. En esta ocasión, primero compartió datos de ingreso al país vecino por parte de los uruguayos.

“Durante los primeros siete meses de 2025 llegaron a Buenos Aires 1.359.181 turistas internacionales, de los cuales 151.153 fueron uruguayos”, detalló.

Vista general de la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: AFP

Además, remarcó que Uruguay ocupa el tercer puesto en el ranking de visitantes extranjeros, detrás de Brasil y Estados Unidos.

Mirador en el Obelisco

Entre las novedades más recientes, Suárez destacó la inminente apertura del Mirador del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, una experiencia 360° a 67 metros de altura que comenzará a recibir visitantes entre octubre y noviembre, aún sin fecha inicial a definir.