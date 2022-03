Antel cerró 2021 con "los mejores resultados desde 2005": ¿qué estuvo detrás?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de un año 2020 que estuvo marcado por la irrupción de la pandemia del covid-19 —en el que igual logró incrementar su ganancia neta—, el año pasado Antel volvió a cerrar el ejercicio con números positivos y desde la empresa destacan que es la cifra de crecimiento más alta desde el año 2005.



¿Qué pasó con las ganancias del ente, con la transferencia de utilidades al Estado, con el aumento de la morosidad debido a la pandemia y con la rentabilidad de Antel? El balance 2021 de la empresa da las respuestas.



El año pasado, la compañía estatal cerró el ejercicio con una ganancia neta de US$ 247 millones, lo que significó un crecimiento del 38% en comparación con el año anterior cuando había registrado una ganancia de US$ 179 millones, según los datos del balance a los que accedió El País.

“Antel cerró el ejercicio del año 2021 con los mejores resultados económicos de por lo menos los últimos 17 años”, indicó en diálogo con El País el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

En términos de margen operativo (los resultados operativos obtenidos con respecto a los ingresos, es decir la rentabilidad de la empresa) fue del 31,3% en 2021.



Esto implicó un crecimiento no solo frente al año anterior cuando el indicador fue del 22%, sino que también se incrementó frente al 15% registrado en 2019 y el 16% de 2018.

En tanto, el margen neto de las ganancias (el porcentaje de utilidad neta sobre las ventas después de haber deducido todos los gastos) fue del 27,6% en 2021. Dicho indicador también aumentó frente a un año atrás cuando había sido de 21%.



En una línea similar, el margen Ebitda (las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue del 40,7%, mientras que en 2020 había sido de 32% y en 2019 de 27,4%. El margen Ebitda “superó nuestro plan en términos financieros, fueron resultados extraordinarios”, destacó Gurméndez.

Gabriel Gurméndez, presidente de Antel. Foto: Leonardo Mainé

INGRESOS. ¿Cómo llegó Antel a esos resultados? De acuerdo con el presidente de la compañía estatal, en 2021 el nivel de ingresos operativos crecieron en pesos un 7% en términos nominales, por lo que “se mantuvo muy alineado con la inflación” (que cerró el año en 7,96%), aunque implicó una caída de los ingresos operativos en el orden del 0,8% en términos constantes.



Según Gurméndez, si bien la compañía mantuvo su nivel de ingresos operativos “casi igual” a los del año anterior, la explicación de los mejores resultados se debe principalmente por un crecimiento en la cantidad de usuarios (en móviles, datos y telefonía fija) y en el nivel de tráfico, así como por un manejo “profesional y austero” de los gastos operativos que también se redujeron.

En este sentido, durante el año pasado la cantidad de usuarios de telefonía móvil registró un crecimiento del 6% frente a un año atrás, mientras que la cantidad de servicios de internet fijo creció 4% y la cantidad de clientes de telefonía fija se incrementó en un 3%.



En términos de tráfico, el volumen de datos (tráfico móvil medido en gigabytes) registró un crecimiento del 49% en 2021 lo que según Gurméndez significó “una explosión de crecimiento” en términos de demanda. En tanto, el tráfico de internet residencial fijo se incrementó un 17%.



PRECIO PROMEDIO GIGA. ¿Cómo se explica entonces que los ingresos se hayan mantenido si creció el tráfico y la cantidad de usuarios?

Según el presidente de la compañía estatal, el motivo es que hubo una reducción del precio promedio que se paga por gigabyte.

Sobre este punto, los datos del balance reflejaron que el tráfico de datos móviles creció 49% en 2021. En concreto, mientras que en 2020 el tráfico promedio por usuario móvil era de siete gigas, en 2021 fue de 10 gigas (un incremento en el orden del 43%).



A su vez, el precio pasó de ser $ 46,4 por giga en 2020, a $ 35,7 por giga en 2021, una reducción en términos corrientes del 23%. En términos de precio promedio por gigabyte móvil en términos constantes, en pesos, pasó de $ 49,9 a $ 35,7, una reducción del 29%. Dicha reducción se debe a “varios motivos” según señaló Gurméndez.

En primer lugar, explicó que “un mayor consumo de gigas —cuando uno tiene tarifas planas— hace que el precio promedio del giga baje”. Pero además, la mayor parte del mercado responde a las recargas de giga y en ese caso señaló que influyó que hubo “una muy fuerte actividad promocional durante el año”, como fueron las bonificaciones que la empresa dio durante la pandemia.

“Por ejemplo, en abril y mayo del año pasado a todos los clientes de Antel se les dio un bono de 10 gigas gratuito para colaborar con el esfuerzo que se estaba haciendo (a nivel del gobierno nacional) para que la gente redujera su movilidad”, señaló Gurméndez.



Por lo que, el crecimiento en el consumo del negocio móvil (en el que Antel está en competencia) sumado a las bonificaciones fueron las principales razones por las que se redujo el precio promedio que pagó cada usuario móvil por giga.



GASTOS OPERATIVOS. En lo que refiere a los gastos de la compañía, el balance 2021 reflejó que estos se redujeron, al igual que había ocurrido en 2020.



En concreto, los gastos operativos de la compañía bajaron en términos nominales un 3,6% y un 10,5% en términos reales.



“Fue un esfuerzo muy importante, a excepción del gasto que se hizo en adquisición de terminales telefónicas (el cual creció), los gastos operativos bajaron en casi todos los rubros”, señaló el presidente de la estatal.



plantilla laboral En 2021 se redujeron 386 vínculos laborales En línea con lo que había sucedido en 2020, el año pasado la cantidad de vínculos laborales en Antel se volvió a reducir. Mientras que en 2020 se habían reducido 240 vacantes, en 2021 se redujeron 386 vínculos laborales, un 5% aproximadamente del total de personal de la compañía estatal (unas 6.778 a diciembre de 2021).



Según explicó Gurméndez, la reducción se dio en todos los diferentes tipos de vínculos laborales que tiene la compañía. “No hubo retiros incentivados, fue gente que se fue jubilando, que fue baja por fallecimiento u otros motivos”, explicó Gurméndez.



No obstante, el presidente de la compañía señaló que en la compañía estatal no se están llenando las vacantes que se generan (la norma adoptada por el gobierno permite ocupar una vacante cada tres que se generan).



“Durante este período eso no ha ocurrido pero ahora estamos encarando sí la incorporación de personal en algunos perfiles de cargos donde necesitamos gente con habilidades nuevas -porque el cambio tecnológico así lo requiere-; y también en otros lugares más operativos (se está buscando) gente con la edad adecuada”, indicó el jerarca.



“Esa fue la otra explicación relevante de los resultados de la compañía desde el punto de vista de la gestión y es que tuvimos un manejo muy profesional y austero de los gastos operativos. En 2020 (cuando los gastos se redujeron un 8%) ese manejo también había sido parte de nuestro foco”, añadió Gurméndez.



Como consecuencia de dichos resultados, “Antel tuvo un desempeño financiero muy bueno”, destacó el presidente. Eso fue lo que -a su entender- permitió que la compañía pudiera postergar el ajuste tarifario a inicios de 2022.



“La baja del precio promedio pagado por giga y la postergación de los ajustes tarifarios” responden a “un esfuerzo de tratar de trasladar las eficiencias” de la compañía “a nuestros clientes a lo largo del año”, explicó el jerarca.

Antel "tuvo capacidad de generación de caja en el orden de los US$ 70 millones en 2021”.

En este sentido, destacó que a lo largo de 2021 “anticipamos que por la reducción de gastos operativos íbamos a ser capaces de sostener la empresa sin tener que hacer ese ajuste (de las tarifas al alza) en enero de 2022.

“De hecho, la empresa tuvo capacidad de generación de caja en el orden de los US$ 70 millones en 2021”, añadió Gurméndez.



En el mercado de internet fijo, ocurrió un fenómeno similar. En el caso de internet residencial, el tráfico de datos fijos en la red de Antel creció más de un 17% en 2021. En tanto, el tráfico promedio por usuario pasó de 186 gigas por mes promedio en 2020 a 208 gigas promedio en 2021, lo que significó un crecimiento del 12% en el promedio de uso.



“En los dos casos crece más el tráfico total que el promedio porque hemos incorporado más clientes, es decir más usuarios a la red”, explicó el jerarca.

"Las bonificaciones y los precios fueron mucho más fuertes en el sector de móvil”, señaló Gurméndez.

En este caso, en términos comparativos, el precio promedio por giga de internet fijo pasó de $ 5,2 en 2020 a $ 5,1 en 2021, una reducción nominal del 2%. En términos reales y expresados en pesos de 2021, el precio promedio por giga de internet fijo pasó de $ 5,6 en el año 2020, a $ 5,1 del año 2021, una reducción en términos reales del 9%.



“Claramente las bonificaciones y los precios fueron mucho más fuertes en el sector de móvil”, señaló Gurméndez.



planes de refinanciación En 2021 se redujo significativamente la morosidad En 2021 la morosidad de Antel se redujo de forma significativa debido a los planes de refinanciación que llevó adelante la compañía para mitigar las deudas que se habían generado en 2020 a causa de la pandemia del covid-19.



En este sentido, mientras que en 2020 la pérdida de Antel por deudores incobrables había sido de $ 1.268 millones, el año pasado bajó a $ 343 millones.



RENTAS GENERALES. Por otra parte, en 2021 el aporte de Antel a Rentas Generales fue de US$ 78 millones, mientras que en 2020 (el año con menor aporte desde 2005) habían volcado US$ 73 millones a las arcas del Estado. “Es un nivel adecuado y hemos cumplido a rajatabla el compromiso con el gobierno central”, afirmó Gurméndez.



Además, destacó que si bien no ingresa como aporte a Rentas Generales, Antel “hizo una importante contribución y esfuerzo” para combatir la pandemia a través de bonificaciones tarifarias, utilización del call center, uso del Antel Arena como vacunatorio y prestación de otros servicios.



INVERSIONES. En lo que refiere a las inversiones de Antel, en 2021 la ejecución presupuestal fue de US$ 145 millones, mientras que en 2020 había sido de US$ 126 millones y en 2019 de US$ 125 millones. De cara a la ejecución presupuestal de este año, Gurméndez indicó que será de unos US$ 176 millones.



De los US$ 145 millones invertidos en 2021, según el presidente de la compañía la mayor parte de ese dinero fue destinado a aumentar la capacidad en red móvil (crecimiento de la capacidad instalada en radiobases e incorporación de capacidad para la futura implementación de tecnología 5G), así como a seguir avanzando en la sustitución de cobre por fibra óptica y otros cambios tecnológicos relacionados con las áreas de servicios de tecnologías de la información.



“Hemos tratado de volcar la mayor cantidad de inversiones al núcleo central de nuestra actividad que tiene que ver con las redes y las telecomunicaciones”, concluyó Gurméndez.