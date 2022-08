AEBU ocupa el Banque Heritage y realiza paro en bancos privados de todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este miércoles, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) ocupó la sede del Banque Heritage, ubicado en Rincón entre Ituzaingó y Treinta y Tres, en la Ciudad Vieja, y dispuso el inicio de un paro en todos los bancos privados del país.

El paro se realiza, además, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, en República Afisa, Banred, Emprendimientos de Valor (propiedad del Grupo BBVA) en el sector CPO (responsable de producto), Fucerep (sucursales Colonia y Zabala), Anda (Casa Central) y Prosegur (Montevideo).



AEBU ocupa el Banque Heritage. Foto: AEBU

Según informa el sindicato bancario, la medida se toma el marco del conflicto por el despido de trabajadores del Citibank y "para reclamar su reinserción laboral en alguna de las instituciones restantes del sistema financiero".



En sus redes sociales el sindicato afirma que "continuará movilizándose para establecer un ámbito de buena fe destinado a dialogar, negociar y acordar una solución para los tres despidos".

La medida se realiza en protesta por los tres despidos injustificados del #Citibank y para reclamar su reinserción laboral en alguna de las instituciones restantes del sistema financiero. pic.twitter.com/b1nsJ5qlqf — AEBU (@Aebu_Uruguay) August 31, 2022

Más temprano, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió a la situación entre el Citi y AEBU y sostuvo que "hasta ahora, las posiciones de las partes están muy lejos".



"Lamentablemente, no logramos un acuerdo entre las partes, y, por lo tanto, hay un conflicto en este momento", remarcó el ministro. "Tenemos muy claro que el objetivo sigue siendo alcanzar un entendimiento", por lo que el Ministerio de Trabajo "sigue buscando alternativas", que hasta ahora "no han sido suficientes".



Asociación de Bancos Privados lamenta afectación que genera el paro

Tras las medidas tomadas por el sindicato, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) emitió un comunicado en el que recuerda que "desde hace meses las medidas incluyen la no realización de horas extras, traslados, cambios de horario ni capacitaciones" y que a ello se han sumado paros sorpresivos y la ocupación de la oficina de Citi el pasado 11 de agosto.



"Esta semana el sindicato bancario decidió intensificar sus medidas de lucha en el sector, afectando a empresas del sector financiero y relacionadas. Hoy ocuparon Banque Heritage. Todas estas organizaciones no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto. Las personas y empresas que son clientes de estas instituciones tampoco. Somos rehenes de una situación ajena a nuestras decisiones", indica el texto.



La ABPU afirma que recalca en el comunicado que las medidas del sindicato son en respuesta a la decisión de Citi de vender una de sus unidades de negocios en Uruguay y apunta que el banco "ofreció una compensación superior a la que establece la legislación uruguaya, la que fue aceptada por 26 de los 29 funcionarios afectados".



"AEBU entendió que correspondía involucrar a todo el sistema en un conflicto para obligar a buscar una colocación para las tres personas que no aceptaron los incentivos", agrega la asociación.



"Pese a mantener siempre abiertos los canales de diálogo, el planteo del gremio no fue aceptado, porque ninguna institución financiera puede influir en las decisiones de otra, que además es su competencia, y porque además no es razonable que se obligue a un banco a incorporar a su plantilla a trabajadores que fueron desafectados por otra institución", indica el texto y lamenta los perjuicios que se causan a la sociedad por "la alteración que estas condiciones extraordinarias generan sobre el funcionamiento del sistema financiero".