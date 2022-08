"Las posiciones de las partes están muy lejos", dijo Mieres sobre conflicto entre AEBU y Citi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos trabajando. No puedo adelantar mucho más. Hasta ahora, las posiciones de las partes están muy lejos y por lo tanto no tenemos una solución en la mano, pero el Ministerio de Trabajo sigue trabajando", dijo este miércoles el ministro de Trabajo, Pablo Mieres sobre el conflicto que se mantiene entre la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y la filial local del banco estadounidense Citi por el despido de tres trabajadores.

AEBU anunció días atrás que reiniciará el cronograma de paros y movilizaciones que tenía previsto y que había suspendido por las negociaciones iniciadas junto a la institución y al Ministerio de Trabajo (MTSS).



El conflicto se dio luego que Citi vendiera a la corredora de bolsa estadounidense Insigneo la firma Citi Asesores de Inversión Uruguay (ubicada en Zonamérica) y del cierre de Citi International Personal Banking que contaba con 29 empleados.

Este miércoles al mediodía, Mieres fue consultado en rueda de prensa sobre si no le resulta raro que por la situación de tres trabajadores no se pueda encontrar una solución, y se cree una situación compleja en la banca. "De los dos lados hay esa misma pregunta", retrucó.



Por un lado, dijo que hay tres trabajadores que "quieren su indemnización por despido, que es mayor a la común", y del otro lado, "en todo el sector financiero no hay ningún lugar para incorporar estos tres trabajadores".



"Son preguntas que la gente se puede hacer, pero estamos en lo que estamos. Hay posiciones, digamos, de principios en las dos partes", remarcó el ministro.



"Lamentablemente, no logramos un acuerdo entre las partes, y, por lo tanto, hay un conflicto en este momento", remarcó el ministro. "Tenemos muy claro que el objetivo sigue siendo alcanzar un entendimiento", por lo que el Ministerio de Trabajo "sigue buscando alternativas", que hasta ahora "no han sido suficientes".

Mitad de las mesas no acordaron adelantar correctivo por inflación "Hicimos una exhortación a que se pudiera adelantar el correctivo por inflación a 2022 para las mesas que lo tenían previsto para el año próximo", dijo tras ser consultado respecto a que casi la mitad (48,9%) de las mesas de negociación no acordaron adelantar el correctivo por inflación. "En términos del número de trabajadores es un poco más, pero hablamos cerca del 60%", puntualizó el ministro.



Sobre el porcentaje alcanzado, Mieres dijo que "era parte de una posibilidad" que "depende de las empresas", que están en "situaciones muy variadas". De todos modos, aclaró que en los casos en que no se resolvió adelantar "está claro que eso le va a acumular el correctivo por ajuste por inflación para el año que viene; se va a acumular dos años".



Conflicto en Frigocerro



Mieres también fue consultado por el conflicto en el frigorífico Frigocerro. Los trabajadores denunciaron la semana pasada que la empresa "no respeta condiciones de trabajo, ni de salud, ni las normativas laborales" e incluso marcharon a pie desde Durazno a Montevideo el lunes de la semana pasada para intentar reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou. Además, fueron al acto en Florida el 25 de agosto, donde se desarrolló el acto por el Día de Independencia.



"Presidencia ya tuvo a través del secretario de Presidencia (Álvaro Delgado) un contacto con ellos, y además derivó en el Ministerio de Trabajo y la reunión fue el viernes", señaló el secretario de Estado.



Agregó que, por el momento, hay una denuncia presentada en la Inspección General de Trabajo, repartición que "ya está actuando con respecto a esas irregularidades".

Asimismo, la cartera busca "alguna solución para dos casos de despidos ocurridos en la empresa en donde hay un diálogo con cada una de las partes".



El ministerio de Trabajo, remarcó Mieres, mantiene diálogo tanto con los directivos de Frigocerro como con el sindicato. "Creo que podemos ir avanzando hacia una solución", estimó.