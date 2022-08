¿Se generaliza conflicto en todos los bancos por discrepancias entre Citi y AEBU? La oferta final del banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) retomó el conflicto que mantiene con la filial local del banco estadounidense Citi por el despido de tres trabajadores y anunció que reiniciará el cronograma de paros y movilizaciones que tenía previsto y que había suspendido por las negociaciones iniciadas junto a la institución y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esto se dio luego que Citi vendiera a la corredora de bolsa estadounidense Insigneo la firma Citi Asesores de Inversión Uruguay (ubicada en Zonamérica) y el cierre de Citi International Personal Banking que contaba con 29 empleados.

De esos 29, 26 aceptaron el despido más un adicional y tres se mantuvieron en su postura de seguir en el banco.



El Citi ofrece a los tres trabajadores revertir los despidos y darles un monto adicional a lo que corresponde legalmente por indemnización.



Luego que el viernes vencieran los plazos de negociación pactados entre las partes, ayer el sindicato mantuvo una reunión bipartita con el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti y el director de Trabajo, Federico Daverede, en la que las autoridades del MTSS informaron a AEBU sobre el fracaso de las gestiones.



No obstante, las autoridades del MTSS comunicaron a los representantes del sindicato que existía la posibilidad de que los tres trabajadores despedidos por Citi fueran contratados por una empresa del sistema financiero privado no bancario (financieras, empresas de seguros, AFAP, transportadoras de valores, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras empresas posibles).

Según informó a El País el presidente del Consejo de Banca Privada de AEBU, Juan Fernández, desde el MTSS no quisieron revelar el nombre de la empresa pero les aseguraron que entre las 15 y las 16 horas de la tarde de ayer, se comunicarían con el sindicato para dar una respuesta positiva o negativa sobre la posibilidad de reubicar a los tres trabajadores.



Sin embargo, según afirmó Fernández no recibieron “ningún tipo de novedades” por parte del MTSS, lo que llevó a que a las 16 horas de ayer, AEBU paralizara de forma sorpresiva todas las casas centrales de los bancos privados en Montevideo y se movilizara en la puerta del banco Heritage.



“Respetamos todos los plazos que nos pidieron hasta el último momento, inclusive hoy cuando el ministerio nos dijo que esperáramos hasta la tarde, pero no tuvimos ninguna novedad. No consiguieron ningún puesto de trabajo en ningún lado. A esta altura pensás que todo fue una gran chicana, creímos en una instancia de diálogo pero solo ganaron tiempo”, sentenció Fernández en alusión a las gestiones del MTSS y el rol de Citi. En diálogo con El País, el gerente general de Citi Uruguay, Gabriel González dijo ayer que el banco “no tiene posibilidades de tomar” a los tres trabajadores desvinculados (como pretende AEBU) porque “no tiene puestos vacantes en el negocio remanente”.

González dijo que “la alternativa que hay sobre la mesa es que finalmente” los tres trabajadores “acepten la oferta que el banco les hizo, en cuyo caso se revertiría el despido” y cobrarían la indemnización legal más la partida adicional, “solucionándose así el problema”.



Esto no es aceptado por el sindicato bancario. El gerente general de Citi dijo que esa oferta “no es algo que vaya a durar eternamente” aunque aclaró que “por ahora esa posibilidad está abierta”.



De los 29 empleados despedidos de Citi, “26 aceptaron el acuerdo” propuesto por el banco “y tres no lo aceptaron, por tanto fueron desvinculados por la vía del despido el 1° agosto -percibiendo lo que legalmente les correspondía-”, aclaró.

Conflicto largo

En este sentido, el presidente del Consejo de Banca Privada de AEBU afirmó que el sindicato visualiza “un conflicto largo” que estará pautado por paros y movilizaciones que se harán de forma sorpresiva “hasta que podamos revertir la situación”.



En relación a las medidas implementadas por AEBU, el gerente general del Citi dijo que “le corresponde” al sindicato “tomar sus decisiones y hacerse cargo de las mismas”, y defendió que el banco ha actuado “de acuerdo a las leyes y las reglamentaciones” en Uruguay. “Hemos intentado tratar de la mejor manera posible a los empleados, aún en una situación negativa como es la venta de un negocio y la desvinculación, por lo tanto no tenemos nada más que hacer en este caso”, agregó González



En relación a la movilización realizada ayer en la puerta del Banque Heritage, Fernández dijo que se eligió este lugar debido a que mañana se cumplen 21 años desde que ese banco despidió a ocho trabajadores afiliados al sindicato.

“En ese momento, el conflicto se resolvió porque otros bancos privados contrataron a esos trabajadores. Ahora (a partir del conflicto con el Citi) fuimos a pedir al Heritage que contratara a los tres compañeros y nos dijeron que no porque no tenían puestos de trabajo, pero nos enteramos que el otro día contrataron a una de las trabajadoras despedidas por el Citi que no estaba afiliada al sindicato”, recriminó Fernández.



Por otro lado, González comentó que en Citi “en el correr de este año se abrieron posiciones, algunas ya se cerraron y otras todavía no. Y en todos estos procesos ninguno de los tres empleados en cuestión se presentó”.