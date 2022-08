El 48,9% no acordó adelanto de correctivo por inflación y mantendrán las pautas que firmaron en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de una escalada de los precios y una pérdida del poder adquisitivo, el gobierno sugirió en abril que parte de los empresarios y trabajadores negocien adelantar el correctivo por inflación en los salarios previsto para junio de 2023. Las reuniones ya finalizaron: el 51,1% de las 86 mesas resolvió cambiar y el 48,9% no llegó a un acuerdo y, por lo tanto, mantendrán las pautas que firmaron en 2021. Así lo indicó a El País el director nacional de trabajo, Federico Daverede.

Los Consejos de Salarios están integrados por representantes de los trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. Para la novena ronda de negociación salarial, en julio de 2021, el gobierno planteó dividir los sectores en dos grupos. La clasificación fue según el nivel de afectación que tuvieron las empresas por el covid-19.



El 40% de las mesas de las actividades que registraron un impacto menor por la pandemia firmaron realizar un ajuste por inflación en julio de 2023, cuando finalizaran los convenios. Esas mesas fueron a las que el gobierno les planteó la posibilidad de adelantar el correctivo por Índice de Precios del Consumo (IPC) para este julio. No obstante, Daverede contó a El País que no todos los que renegociaron siguieron ese camino. Hubo diferentes fórmulas, aseguró, y puso de ejemplo que algunos acordaron dar parte del correctivo el 1° de julio y la otra en setiembre, y otros lo concederán el 1° de enero de 2023.



En las reuniones estuvieron el gobierno, los trabajadores y empresarios. Para que se adelantara el correctivo, tenían que estar de acuerdo las últimas dos partes, ya que el Poder Ejecutivo aclaró que mantendría una postura neutral.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en junio a El País que había “convenios vigentes votados hace muy poco”, por lo que no les parecía “razonable volcar la balanza”. En ese sentido, añadió: “Desde el principio dijimos que hacíamos la sugerencia y que estábamos ante lo que las partes establecieran”.



Al secretario de empleo del Pit-Cnt, Fernando Ferreira, le parece que se generará un “problema serio” cuando los sectores que no adelantaron el correctivo por inflación quieran hacerlo en julio de 2023. El motivo es que los porcentajes de ajuste “van a ser altos”, a lo que “habrá que sumarle la pauta de la próxima ronda”.



A su vez, cree que el “gobierno no se esforzó demasiado en ‘convencer’ al sector empleador” de renegociar los acuerdos que se firmaron el año pasado. El resultado quedó en “casi 50-50” y, “si bien hay una ahorro financiero de aquí al 2023, es probable que sea un monto importante (el que se genere) a la hora de pagar los correctivos” el próximo año.



Por otra parte, marcó que se “sigue acumulando pérdida salarial”, y recordó los datos de la empresa Scanntech, que marcan un descenso de 5% del consumo en el primer semestre del año. “Cae el poder adquisitivo y, como consecuencia, el mercado interno lo siente en la caída del consumo”, añadió.

El mismo día que el gobierno sugirió que empresarios y trabajadores del sector privado se reúnan, el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa un aumento de 3% a las jubilaciones y de 2% a los funcionarios públicos a partir del pasado 1° de julio. En esa instancia, el mandatario dijo que “la preocupación es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo”.