¿A cuánto estará el dólar en Uruguay a fin de este año y del próximo, qué va a pasar con la economía y la inflación?

Se mantienen las expectativas de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026 por parte de analista, consultoras y bancos que respondieron la encuesta mensual del Banco Central (BCU), según publicó el organismo este miércoles, correspondiente a este mes de febrero.

Los datos indican que, en mediana (las respuestas se ordenan de mayor a menor y se toma la del medio), los analistas consideraron que el PIB cerrará en 3,2% en 2024, en 2,5% en 2025 y 2,4% en 2026. Esos mismos porcentajes, para los tres años mencionados, habían sido proyectados en el pasado enero.

En cuanto a las expectativas de inflación, se mantuvieron dentro del rango marcado por el BCU —de entre 3% y 6%—, en su techo máximo.

Una lupa apoyada sobre un billete sobre varios billetes de 100 dólares. Foto: Canva

Para 2025, los analistas la ubican en 5,8% (esto es 0,1% más arriba que lo proyectado en enero pasado), para 2026 estiman que estará en 6% (la calculaban en 5,9% en el pasado enero) y para 2027 mantuvieron la proyección de ese mes en 5,9%.

Ello se produce a pesar del cambio de gobierno y de conocerse que los factores del entorno internacional impulsarán el dólar al alza en los próximos meses, según han manifestado diversos analistas en entrevista con El País.

Billetes de dólar. Foto: Archivo

Sobre el precio del dólar, los especialistas prevén que esté en $ 44,40 (mediana) para julio de este año, que cerrará el fin de año calendario 2025 (diciembre) en $ 45,50 y que para fines de 2026 subirá, gradualmente, hasta los $ 47,23; siempre en mediana.

A continuación, los datos de la encuesta con mayor detalle.

Actividad económica

Sobre el Producto Interno Bruto (PIB), los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectaron que el año 2024 cerrará con un alza de 3,20% (mediana), con un mínimo en 3% y un máximo de 3,5%. En el pasado enero, también proyectaron un crecimiento de 3,20%, pero con un mínimo en 2,9%, manteniéndose el máximo en 3,5%.

Para 2025, proyectan el alza del PIB en 2,50%, con un mínimo de 2% y un máximo de 3,30%. Esto es exactamente igual a la proyección efectuada en enero pasado.

Para 2026, estiman que el crecimiento de la economía estará en 2,40%, con un mínimo en 1,5% y un máximo en 2,8%. El mes pasado proyectaron igual, exceptuando que el máximo fue ubicado en 2,9%, una décima más arriba.

Cabe recordar que según proyecciones del BCU, la economía uruguaya terminó 2024 con un crecimiento estimado en 3,5% y que estaría en un valor similar en 2025, por el impacto positivo del gasto privado.

Inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP proyectaron que la inflación subirá a 5,80% (mediana) en el lapso enero-diciembre de 2025, con un mínimo en 5% y un máximo en 7%. Es decir, fuera del rango meta del BCU en lo que al máximo se refiere.

El mes pasado, estimaron que inflación estaría en 5,7% en 2025, con respuestas que iban de 4,5% como mínimo a 6,9% como máximo. Esto muestra que la proyección se fue al alza en el último mes.

Para el período enero-diciembre de 2026, la mediana de inflación se ubicó en 6%, con un mínimo en 4,78% y un máximo de 7%. Esto mostró que la mediana se mantuvo igual que el pasado enero, dentro del rango meta del BCU, salvo el máximo que se disparó un punto.

Para enero-diciembre 2027, estimaron la inflación en 5,9%, con un mínimo en 5% y un máximo en 7% (otra vez por encima del rango).

Esto es exactamente igual a la proyección que dieron hace un mes.

Hasta octubre de 2024, todas las expectativas de inflación, incluyendo sus máximos, estuvieron dentro del rango meta del BCU, pero se desalinearon en los últimos meses.

Dólar

Sobre el precio del dólar, se nota más una presión al alza. Para fines de este mes, los analistas proyectan que, en mediana, estará en $ 43,43, con respuestas que fueron desde un mínimo en $ 42,90 y un máximo en $ 44. Para julio de 2025, lo estiman en $ 44,40 (mediana), con un mínimo en $ 43 y un máximo en $ 45,20.

Para fin de año calendario (diciembre 2025), la estimación del dólar está en $ 45,50 (mediana), con $ 43 como mínimo y $ 46,88 máximo. La proyección del pasado enero ubicaba al dólar en $ 45,75 (mediana), con un mínimo también en $ 43, pero un máximo mayor, en $ 47,62.

En cuanto a diciembre de 2026, la proyección está en $ 47,23, con $ 44 como mínimo y $ 50,36 máximo. En noviembre pasado, la mediana era $ 46,16 y desde entonces, con algunas variaciones, ha tendido al alza.

Finalmente, los analistas proyectaron que el precio de dólar en 2027 estará en los $ 48,80, con $ 44,5 como mínimo y $ 57,5 como máximo. Se nota aquí un salto en las expectativas del máximo, dado que en el pasado mes de enero, las estimaciones estaban en 48,90 (mediana), con $ 45,50 el mínimo y $ 54,98 el máximo.

Este mes, colaboraron con la encuesta del BCU, según indica su página web: la Asesoría Económica Empresarial (AEE), AFAP, AFAP SURA, AIC Economía y Finanzas, A. Lema (Vixion), Balanza, BBVA, Banco Hipotecario (BHU), Banco de Seguros (BSE), Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industriales (CIU), CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía (Iecon), Integración AFAP, ITAÚ, J. De Haedo, KPMG, P. Moya, Puente, PwC, República AFAP, Santander y Scotiabank.