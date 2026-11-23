Desde su permanente proceso de innovación, El País renueva la plataforma digital de búsquedas de Gallito y suma herramientas para proyectos inmobiliarios y gestión comercial de las inmobiliarias. Así nace Gallito IA.

Con la incorporación de la inteligencia artificial, la nueva versión de gallito.com.uy está operativa desde el 5 de noviembre en una apuesta hacia el futuro de la mano de la permanente evolución. El desarrollo fue impulsado por El País junto a su socio estratégico Apps UY, una empresa tecnológica uruguaya con una destacada trayectoria y con un fuerte posicionamiento en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial con proyección internacional.

A 43 años de su creación por Carlos, Daniel y Eduardo Scheck, y ahora en la era de la revolución digital, Gallito vuelve a innovar para proponer un cambio clave en el punto de partida de cada búsqueda de propiedades. En lugar de comenzar seleccionando filtros en el sitio web, el usuario puede contar en lenguaje natural qué necesita y conversar hasta con un asistente virtual que interpreta su pedido y preferencias, para encontrar propuestas a la medida de sus necesidaes.

La nueva transformación de gallito.com.uy tiene como principal novedad la incorporación de un potente buscador inmobiliario basado en inteligencia artificial. La renovación incluye, además, herramientas para que las inmobiliarias organicen consultas, administren propiedades, generen contenidos y den seguimiento a potenciales clientes.

A partir de la experiencia de usuarios y agentes inmobilarios, la plataforma interactiva está programada para continuar su proceso de aprendizaje para avanzar con nuevas funcionalidades ante las distintas inquietudes planteadas en el tiempo.

Gabriel Verdún, gerente de Producto de El País; Matías González, CEO de Apps UY, y Agustín González, CTO de Apps UY. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

La nueva versión de Gallito IA fue presentada por Gabriel Verdún, gerente de Producto de El País; Matías González, CEO de Apps UY, y Agustín González, CTO de la compañía y responsable del liderazgo tecnológico del proyecto. El desarrollo se realizó sobre InfoRealEstate.ai, una solución de proyección internacional creada por Apps UY que integra buscador, herramientas de gestión para inmobiliarias y sitios web conectados con sus respectivas carteras de propiedades.

Apps UY comenzó a funcionar en 2013 como una empresa de software vinculada inicialmente al desarrollo de videojuegos y plataformas web. Posteriormente trabajó en servicios de outsourcing y soluciones para otras organizaciones, hasta avanzar hacia la creación de productos tecnológicos propios.

“La irrupción de la inteligencia artificial generativa abrió una nueva etapa; uno de los principales desafíos era llevar esa tecnología a plataformas de uso masivo sin que los costos asociados a los modelos de IA —entre ellos el consumo de tokens— volvieran inviable su implementación”, afirmó el CEO de Apps UY.

Integrado por un capacitado equipo de unas 30 personas, Apps UY trabaja para el mundo bajo una modalidad principalmente remota, con oficinas en Punta del Este y Londres.

Avance tecnológico

Con este nuevo desarrollo, “Gallito IA logra un fuerte posicionamiento a la vanguardia en la región con un nuevo impulso en beneficio de los usuarios y de las inmobiliarias”, afirmó el gerente de Producto de El País.

Según explicó Verdún, las experiencias del pasado dejaron aprendizajes que llevaron a no dejar pasar esta nueva oportunidad con la tecnología digital aún más revolucionaria que otras del pasado que, a su juicio, tendrá un impacto profundo en distintos mercados.

Actualmente, Gallito cada mes recibe entre 250.000 y 300.000 usuarios únicos, que a la vez visitan más de 2 millones de páginas de ofertas en sus distintos rubros y categorías, mientras proyecta un crecimiento exponencial a partir del lanzamiento oficial del nuevo buscador con IA, destacó Verdún.

Al instante

“Pregúntale al Gallito” es la invitación que recibe quien ingresa al sitio. La experiencia permite formular una consulta como se la plantearía a otra persona. Ante una consulta concreta, el sistema inmediatamente interpreta las condiciones y las relaciona con las propiedades disponibles en el catálogo. Después, el usuario puede agregar requisitos, modificar el pedido o precisar sus preferencias sin comenzar nuevamente la sesión.

La búsqueda puede iniciarse sin crear una cuenta y los resultados presentan fotografías, ubicación en el mapa y vías de contacto con quien ofrece el inmueble. La conversación con el asistente virtual, ya que no es necesario escribir, ayuda a orientar y acotar la selección, mientras que la confirmación del precio vigente, la disponibilidad y las condiciones de la operación continúa dependiendo del intercambio con la inmobiliaria o el anunciante.

La diferencia con los buscadores tradicionales está en la manera de expresar la necesidad. En lugar de traducirla a campos predeterminados —barrio, dormitorios, superficie, garaje o precio—, el usuario puede plantear una situación más completa e incorporar características del entorno. El concepto apunta a una búsqueda mucho más personalizada y sin filtros en la selección.

La interacción puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular, con una experiencia similar a la de contar con un asistente especializado que comprende lo que necesita cada persona. También es posible consultar y comparar varias zonas dentro de una misma solicitud, y hasta la posibilidad de dibujar un área sobre el mapa para delimitar resultados y el uso de distintos idiomas.

Visualizar diseño y equipamiento

Una de las funcionalidades que amplían la experiencia es la posibilidad de imaginar cómo podría quedar una propiedad de acuerdo con las preferencias del interesado. Agustín González explicó que la inteligencia artificial puede interpretar pedidos relacionados con luminosidad, estilo contemporaneo o minimalista y generar una representación visual de un ambiente con muebles y elementos acordes a esos gustos. De esa manera, una vivienda que inicialmente no coincide con la estética buscada puede convertirse en una alternativa al visualizar posibles modificaciones. La herramienta busca ayudar a que el usuario no se limite a evaluar cómo luce actualmente un inmueble, sino también qué posibilidades ofrece.

Esta apuesta abre una nueva etapa con Gallito IA; para Apps UY, es una oportunidad de llevar una solución propia al mercado inmobiliario uruguayo con la confianza de El País.