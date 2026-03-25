Galaxy S26, el nuevo teléfono de Samsung que potencia la privacidad y la creatividad con inteligencia artificial

El World Trade Center al atardecer fue el centro de la presentación del nuevo Galaxy S26, el teléfono más nuevo de Samsung que llegó al país con una tecnología innovadora basada en inteligencia artificial (IA). Clientes de la marca, creadores de contenido y público que pasaba por el lugar se acercaron a conocer el nuevo celular que ya está en venta en el mercado uruguayo. La serie Galaxy S26 se presentó oficialmente en febrero de este año en el Galaxy Unpacked 2026, en San Francisco.

“El World Trade Center es como nuestro hogar, nuestra oficina está acá y creímos que era un buen lugar para poder invitar a todos a conocer a través de las experiencias los features que tiene el nuevo S26, y poder familiarizarse con la tecnología. Esta presentación fue algo disruptivo para nosotros, que veníamos haciendo eventos un poco más privados, pero quisimos acercarle al público en general la nueva tecnología del S26, que viene con un agente de IA que busca hacerles la vida más fácil a los usuarios”, comentó Adriana Escandell, gerenta de marketing de la firma.

Tecnología y privacidad

Con una estética moderna y refinada, líneas curvas y una paleta de colores que unifica a toda la línea, el nuevo S26 se destaca no solo por su estética, sino por el uso de la tecnología como herramienta, por ejemplo, para mejorar la privacidad.

Su estructura es ligera, el Galaxy S26 Ultra es 0.3 mm más delgado que su predecesor y pesa 214 gramos. Su perfil más estilizado mejora la portabilidad mientras mantiene un agarre seguro y cómodo.

La nueva línea de teléfonos de Samsung se potencia con inteligencia artificial. Ignacio Sánchez

Uno de los destaques de este nuevo modelo es la Privacy Display que se integró al equipo y que limita la visión lateral sin necesidad de un protector de pantalla independiente. La solución permite que la pantalla se mantenga nítida desde el frente, mientras que restringe la visibilidad desde los lados. Además, para más comodidad de los usuarios, se puede asignar la Privacy Display a la función de doble pulsación del botón lateral.

Escandell destacó que esta herramienta se puede prender y apagar, además de elegir dónde y de qué manera aplicarla, por ejemplo seleccionando las notificaciones de ciertas aplicaciones. “El uruguayo está cada vez más curioso de poder integrar estas nuevas tecnologías a su vida y Samsung quiere acompañarlo, porque sabemos que estas inquietudes existen”, comentó.

Adriana Escandell, gerenta de marketing de Samsung e Iván Spiess, CMO Paraguay Branch de Samsung. Ignacio Sánchez

Inteligencia artificial intuitiva

La serie Galaxy S26 combina el rendimiento más potente de la serie Galaxy S con la experiencia de la IA más intuitiva hasta la fecha, indicaron responsables de la marca. Nuevas funciones permiten que el teléfono potencie su uso, siendo cada vez más práctico. La función Now Nudge reduce el cambio entre aplicaciones, por ejemplo, cuando alguien pregunta por planes nocturnos en aplicaciones de mensajería, Galaxy AI revisa el calendario, y envía notificaciones a una ventana emergente llamada “Nudge”, personalizada.

También, herramientas como Circle to Search (círculo para buscar) impulsan las funciones del nuevo S26, porque permiten hacer búsquedas multielemento, por ejemplo redondear en una imagen el atuendo de una persona para generar piezas seleccionadas que permitan recrear el look.

Samsung realizó el lanzamiento del Galaxy S26 en el World Trade Center junto a clientes y público en general. Ignacio Sánchez

La serie Galaxy S26 expande su ecosistema de IA además con elementos como Bixby, Gemini y Perplexity, que le permiten a los usuarios, entre otras cosas, utilizar comandos de lenguaje natural para ajustar la configuración del teléfono y controlarlo sin esfuerzo. Ejemplo de esto es que al decir “siento los ojos cansados”, Bixby sugiere activar el protector de la vista, sin la necesidad de navegar por menús complejos para utilizar la función.

Iván Spiess, CMO Paraguay Branch de Samsung, sostuvo que el S26 es de los productos “más innovadores” que la marca está lanzando a nivel mundial, y que mantiene la innovación y la mejora constante que la empresa busca.

“Este teléfono trae una IA recargada, lo que hace que uno pueda tener mayor facilidad en su uso y mayor rapidez, principalmente en lo que es la edición de imágenes”, indicó. El nuevo teléfono, impulsado por IA avanzada, marca un salto en la fotografía móvil, no solo porque permite capturar imágenes con alta calidad, sino también porque permite editar contenido sin esfuerzo.

El Galaxy S26 Ultra cuenta con una cámara gran angular de 200 megapíxeles (MP) y una cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5x y zoom de calidad óptica de 10x, que se complementan con una apertura más amplia para una mejor claridad en condiciones de poca luz, la apertura hacer que pueda entrar 47% más de luz al lente y que se pueda tener mayor brillo y mejores resultados durante la noche, detalló Spiess. Además, el ISP (Procesador de Señal de Imagen) con IA, utilizado anteriormente en la cámara trasera, también se extiende a la cámara frontal, capturando detalles finos mientras preserva los tonos naturales de la piel.

El Galaxy S26 destaca por su tecnología. Ignacio Sánchez

La estabilidad es algo que se destaca en la captura de imágenes del nuevo S26, así como la edición de las imágenes, que se puede realizar desde la galería simplemente con un mensaje de texto.

“El uruguayo valora mucho a Samsung y le tiene mucho cariño. La marca trabaja en el país desde hace más de 13 años y el hecho de traer productos innovadores hace que los clientes nos prefieran. Samsung siempre se destacó en el mercado uruguayo por los beneficios que podemos darles a nuestros consumidores, como dar teléfonos como parte de pago, posibilidad de tener financiaciones sin intereses con bancos de plaza, tener regalos o ecosistemas que vienen a la mano cuando compras. Y lanzar esta nueva línea S26 es entrar en la tendencia, porque esto vino para quedarse”, reflexionó el CMO.

Quienes se acercaron al evento pudieron probar el nuevo Galaxy S26. Ignacio Sánchez.

Este miércoles la firma realizará un nuevo encuentro con clientes en Punta Carretas Shopping, para poder seguir acercándole experiencias a los consumidores, y que puedan conocer de cerca los beneficios del nuevo lanzamiento de la marca.

