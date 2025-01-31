Tras dos caídas consecutivas, el dólar aumentó de precio este jueves; durante enero baja 1,67%

Redacción El País

El dólar subió 0,17% este jueves y cotizó a un promedio de $ 43,330. Durante enero, la moneda estadounidense baja -1,670%.

El billete verde varió entre $ 43,230 y $ 43,400 y cerró al menor valor, disminuyendo un -0,16% respecto al cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 57 operaciones por un monto total de US$ 27,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense bajó diez centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 42,05 y $ 44,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar sube 0,70% y cotiza a 5,9006 reales. En enero, la divisa baja -4,71%.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.052,50 pesos argentinos, apenas un 0,09% más que en la jornada anterior. Durante enero sube 1,99%. El dólar blue cerró a 1.220 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo en 86 puntos básicos. A su vez, tanto los bonos uruguayos como los treasuries (bonos norteamericanos) cotizaron al alza. Durante el mes de enero, el riesgo país sube siete puntos básicos (8,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) continúa igual al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,75%).