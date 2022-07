Ante siniestros como el de Villa Biarritz: ¿cómo puedo asegurar mi patrimonio y qué costo tiene?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado viernes un edificio ubicado frente al Parque Villa Biarritz sufrió una explosión que afectó a toda la construcción y a varios apartamentos de la zona. Como consecuencia, varios vecinos resultaron gravemente heridos y tres de ellos fueron ingresados a centros asistenciales. Días más tarde, uno de ellos falleció.



A raíz de este hecho, muchas personas se preguntan cómo pueden asegurar sus viviendas y sus bienes ante circunstancias de esta magnitud o parecidas. Ejecutivos de diferentes aseguradoras uruguayas explican en este Finanzas de Bolsillo que pólizas se pueden tomar para asegurar una vivienda de manera rápida y eficiente.



Federico Moalli, gerente comercial de Porto Seguros, indicó a El País que para cubrir un evento como el de Villa Biarritz, los edificios deben contar sí o sí con una cobertura básica ante incendios, explosiones, humo y caída de rayos. Esta opción es “elemental”, ya que la misma implica a todos los copropietarios del edificio.



Además, si los mismos lo desean, a esta cobertura se le puede adicionar -con un costo extra- la responsabilidad civil ante terceros, cobertura de ascensores y vidrios, que es lo que generalmente se rompe ante hechos de esta índole.



Rodrigo Rapela, gerente de siniestros y soluciones en Seguros SURA Uruguay, dijo que el edificio del siniestro contaba con un seguro de copropiedad y los daños que se ocasionaron por la explosión están amparados por la póliza que tienen contratada. A su vez, las pólizas de los hogares aledaños cubrirán los daños sufridos por la explosión.



Según Moalli, el costo total de dicho seguro en un edificio -ante las coberturas elementales mencionadas anteriormente- rondaría entre los $ 100 por mes por apartamento. Para contar con una cobertura mayor (responsabilidad civil, ascensores y vidrios) el costo aumenta a $ 170. Por otro lado, Moalli planteó que si la persona desea asegurar un padrón único o un apartamento de manera individual con una cobertura mayor a la del edificio, costaría entre US$ 50 y US$ 100 al año.



Rapela sostuvo que Seguros SURA trabaja con una cobertura específica para asegurar copropiedades. “El plan cuenta con cobertura de daños materiales, responsabilidad civil y cristales. Esta sería la cobertura más representativa”, indicó.



Respecto a los padrones únicos o consulta particular para un apartamento, SURA también trabaja con una cobertura ante incendios, hurto y responsabilidad civil. Para contar con uno de los seguros mencionados, la persona debe realizar el trámite con un corredor de seguros.



Rapela explicó que en un edificio de copropiedad hay que tener claro y ser minuciosos en la determinación de la suma asegurada, es decir, el valor de construcción del edificio. “Ahí hay que tener claro el costo del metro cuadrado y la cantidad de metros cuadrados de la construcción para que el corredor determine correctamente el valor asegurable”, señaló Rapela.



Además, Moalli explicó que en el 99% de los casos, el corredor hace el trámite vía web. “Lo que necesita el corredor es poder declarar los capitales que se desean asegurar y los materiales constructivos del hogar. Dependiendo del material utilizado a la hora de construir la propiedad, el precio final puede variar, ya que hay materiales (como la madera) que tienen un riesgo elevado de incendio, por lo que incide en el precio final”, comentó Moalli.



La comisión del corredor está incluida en la póliza. Moalli señaló que el mercado entiende que ese costo debe ser agregado al total debido a la importancia del corredor en el asesoramiento, filtro y llegada a la hora de realizar estos trámites.



Para estimar cuánto tiempo cuesta reparar el hogar ante eventos de esta magnitud, hay que magnificar la dimensión del daño. “Es distinto indemnizar económicamente la pérdida del domicilio que reconstruir el mismo, como sucede con Villa Biarritz o con el pasado evento climático de Paysandú. Cada caso es diferente, ya que cuantificar la pérdida de daños para la compañía puede llevar un día, el problema de la reconstrucción es la disponibilidad de operarios, empresas constructoras y arquitectos”, aseguró Moalli.



En el caso de Villa Biarritz tuvo que intervenir la Intendencia de Montevideo porque hay que estudiar la posibilidad de que la estructura se derrumbe, en ese caso hay que hacer una planificación de obra. Además, dijo que la aseguradora participa lateralmente en la toma de decisiones pero deben centrarse en atender a las personas y pagar el daño, la reconstrucción ya corre por otros terrenos.



Consejos del Banco de Seguros del Estado José Amorín Batlle, presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), declaró a El País que en primer lugar recomienda a las personas acercarse a un corredor de seguros para despejar todas las dudas que puedan surgir antes de contratar un seguro. El BSE también cuenta con una red de agentes exclusivos y sucursales en todo el país. Además, el BSE brinda un servicio de asistencia al hogar en caso de siniestro, para reparaciones de vidriería y cerrajería por ejemplo. Este servicio opera también en caso de las coberturas de hurto.

Falta cultura aseguradora, cuando se puede tener una póliza por el costo de Netflix Según Sebastián Trivero, gerente general de Sancor Seguros, en Uruguay no se ha logrado fomentar la cultura aseguradora de manera clara y directa hacia la población en general. “La gente piensa en asegurar el auto y de estos riesgos no se acuerdan hasta que ocurren. Luego de lo de Villa Biarritz comenzamos a tener más preguntas e interés. Es cierto que son riesgos poco frecuentes, pero en este momento están ocurriendo con mayor frecuencia que en el pasado”, opinó. Señaló que a través de estos seguros las personas aseguran su patrimonio ante explosiones, rayos, huracanes, tornados, granizo e impacto de vehículos o aeronaves “por el dinero que pagas en un año por Netflix”.

¿Qué ocurre mientras la vivienda está siendo reparada luego de un siniestro de esta magnitud? La aseguradora se ocupa de reubicar a la familia Moalli explicó que Porto Seguros cuenta con un adicional donde se le paga un alquiler al cliente y a terceros que hayan sido damnificados. Es decir, si el cliente tiene asegurada su vivienda pero hasta el momento del siniestro la alquilaba, el deja de cobrar y la aseguradora se ocupa de pagarlo. Lo mismo ocurre con quienes estaban alquilando la vivienda. Mientras se reconstruye, la aseguradora le brinda un alquiler para solucionar el problema mientras se repara la construcción.



Moalli afirma que las pólizas de residencia siempre fueron baratas, prácticas y con muchos beneficios (como los mencionados anteriormente) pero lamentablemente en Uruguay no ha habido interés en poder fomentarlo. “Cuando pasan estas cosas la gente toma dimensión, ya que todo el mundo asegura el auto, pero a la vivienda a veces no se le da trascendencia. Está bueno fomentarlo y que la gente sepa que hay pólizas muy baratas y con muchos beneficios”, dijo el gerente de Porto Seguros.



Para evitar estas situaciones, Trivero, gerente general de Sancor Seguros, recomienda asegurarse de que el valor total del bien esté asegurado ante el valor real de construcción. Además, opina que contar con el seguro de responsabilidad civil es clave para no aumentar el daño y estar cubierto ante terceros.





Otros siniestros

Además del siniestro ocurrido en Villa Biarritz, Uruguay ha sufrido otras catástrofes en los últimos años. Según datos del Sistema Nacional de Emergencias, en diciembre de 2015 los departamentos de Artigas, Paysandú y Salto sufrieron inundaciones que generaron el desplazamiento de aproximadamente 25.000 personas. En 2016 un tornado en Dolores (Soriano) afectó a cerca de 600 personas y provocó el fallecimiento de otras cuatro. En este evento un total de 1.643 padrones resultaron afectados. 871 sufrieron daños menores, 521 daños mayores y los 251 restantes sufrieron pérdidas totales. En abril de dicho año, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres sufrieron grandes inundaciones, ocasionando el desplazamiento de 17.000 personas aproximadamente.



A su vez, en mayo de 2017 nuevas inundaciones afectaron a Artigas, Canelones, Paysandú, Río Negro y Salto. En esta ocasión, aproximadamente 7.000 personas debieron abandonar sus hogares por los daños ocasionados. De acuerdo a datos del Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), en 2019 ocurrieron en total 21 eventos adversos a nivel nacional. Durante el transcurso de estos eventos 25.477 personas se vieron afectadas.



De ese total, 7.389 fueron evacuadas por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), 16.618 fueron autoevacuadas por sus propios medios y se alojaron en viviendas de amigos, familiares, o casas de acogida y 3.470 tuvieron afectaciones materiales pero no abandonaron sus viviendas.