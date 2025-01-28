Mercado cambiario: el dólar abrió la semana al alza en la plaza local; ¿a cuánto cotiza?

Redacción El País

El dólar abrió las operaciones semanales con una suba de 0,49% y cotizó a un promedio de $ 43,457. Durante enero, la moneda baja -1,382%. La moneda operó entre $ 43,400 y $ 43,600 y cerró a $ 43,450, con una variación de 0,35% con respecto al cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 79 operaciones por un monto total de US$ 39 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar aumentó 20 centésimos a la compra y diez a la venta y cerró en $ 42,25 y $ 44,65.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, la divisa estadounidense subió 0,59% y cotizó a 5,9272 reales. En enero, la divisa baja -4,28%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1050,50 pesos argentinos, con una suba de apenas 0,09% respecto al viernes. En enero sube 1,79%. El dólar blue cerró a 1.230 pesos argentinos.

Euros. Foto: Archivo El País

En Europa, el euro subió hasta US$ 1,0499, a la espera de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) esta semana.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, en la jornada de ayer llegó a 87 puntos básicos, subió cuatro unidades (4,8%). Acompañó esta suba, una cotización levemente al alza de los bonos uruguayos y también de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante el mes de enero, el riesgo país sube ocho puntos básicos (10,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) igualó al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,75%).