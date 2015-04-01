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El País Negocios Finanzas

Leve baja del dólar en el mercado local

31/03/2015, 21:56
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Plantillas de un dólar durante su revisión el la Casa de la Moneda estadounidense en Washington, nov 14 2014. El dólar caía el lunes, mientras los inversores se preocupaban de que un rápido fortalecimiento de la moneda estadounidense pudiera llevar a la Reserva Federal a ser un poco más cautelosa sobre una subida de las tasas de interés este año. REUTERS/Gary Cameron NEGOCIOS-MERCADOS-DOLAR
GARY CAMERON

El dólar interbancario operó hoy a $ 25,677, con una baja de 0,09%. Al público, el precio de la divisa aumentó cinco centésimos en cada punta.

La última operación de la sesión se pactó a un precio de venta de $ 25,720, un aumento de 0,16% respecto del cierre anterior.

En la pizarra del Banco República el billete verde terminó a $ 25,35 y $ 26,10 respectivamente.

Al cierre de las operaciones en Uruguay, el dólar en Brasil retrocedía y se operaba a 3,198 reales, con una caída de 0,99%.

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