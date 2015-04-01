Leve baja del dólar en el mercado local

El dólar interbancario operó hoy a $ 25,677, con una baja de 0,09%. Al público, el precio de la divisa aumentó cinco centésimos en cada punta.

La última operación de la sesión se pactó a un precio de venta de $ 25,720, un aumento de 0,16% respecto del cierre anterior.

En la pizarra del Banco República el billete verde terminó a $ 25,35 y $ 26,10 respectivamente.

Al cierre de las operaciones en Uruguay, el dólar en Brasil retrocedía y se operaba a 3,198 reales, con una caída de 0,99%.



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