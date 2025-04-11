La cotización del dólar bajó este jueves en la plaza local y vuelve a la franja de los $ 42

Redacción El País

A diferencia de los últimos cuatro días y en consonancia con el mercado global, este jueves el dólar bajó -0,99% en la plaza local y cotizó a un promedio de $ 42,934.

En el correr del mes de abril, la moneda estadounidense sube 1,916% y en lo que va de 2025 cae un -2,569%.

El dólar varió en la víspera entre $ 42,800 y $ 43,050 y cerró en $ 42,920, con una variación negativa de -0,42% con respecto a la cotización del día miércoles.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 51 operaciones por un monto de US$ 28,80 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar bajó 15 centésimos, tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 41,75 y $ 44,15 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -2,46% cotizando a 5,9115 reales. En el mes aumenta 2,95% y durante 2025 baja -4,53%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.077,38 pesos argentinos, apenas un 0,02% por encima de la cotización anterior. En el mes sube 0,33% y durante 2025, lo hace 4,40%. El dólar blue cerró a 1.365 pesos argentinos.

Reserva Federal. Foto: Archivo El País

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,1082. El dólar se depreció porque los inversores vendieron dólares tras conocerse una baja de la inflación de EE.UU. mayor a lo esperado, ya que es más probable que la Reserva Federal (Fed) vaya a bajar sus tipos de interés.

Los mercados prevén que la Fed deberá bajar los tipos de interés este año porque la política de aranceles de Trump lastrará el crecimiento.

El dólar sigue débil pese a la tregua de 90 días en la guerra comercial.

Riesgo baja

El UBI (Uruguay Bond Index), que mide el riesgo país y es publicado por República Afap, bajó cinco unidades (-4,9%) y cerró en 98 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta del valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante abril, el UBI sube tres puntos básicos (3,2%) y en 2025 aumenta 19 (24,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,36%, por encima del nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%) esta semana.