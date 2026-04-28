Esta es la cotización del euro hoy en pesos uruguayos al cierre del martes 28 de abril de 2026

La cotización del euro en pesos uruguayos para el cierre de la jornada de este martes 28 de abril de 2026 es de $ 44,25 a la compra y $ 49,53 a la venta, según los datos brindados por el Banco República (BROU).

Al cierre de mercados, el Euro pizarra se movió al alza frente al peso, con incrementos de 0,45% en la cotización de compra y de 0,43% en la de venta.

En tanto, el tipo de cambio de dólares por euro al cierre es de US$ 1,17.

Evolución del euro en los últimos tiempos

En los últimos dos años, el euro se ha depreciado frente a la moneda uruguaya. Esto se explicó por diferentes aspectos económicos tanto internos como externos. Entre estos factores, resaltan la política monetaria que llevó adelante el Banco Central Europeo (BCE) con tasas de interés ultra bajas ante la pandemia de covid-19, que luego comenzó a subir para combatir la inflación y ahora está la expectativa de que comience a bajarlas. Al mismo tiempo, el Banco Central del Uruguay (BCU) mantuvo tasas de interés altas para combatir la inflación y defender la moneda nacional y recién las empezó a bajar sobre el segundo semestre de 2023.

Los factores que pueden influir en la cotización del euro son los siguientes:

• Política monetaria del BCE, que es quien imprime los euros que circulan en el mundo.

• Política monetaria del BCU: las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos

• Evolución de los mercados internacionales: eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de commodities y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar la cotización del euro.

• Indicadores económicos locales: el crecimiento económico, el nivel de inversión extranjera y el desempeño del sector exportador son algunos de los factores internos que pueden impactar en la cotización del dólar en Uruguay.



Una persona con billetes de 50 euros. Foto: Freepik

¿Es recomendable el cambio a euros?

Hay que tener en cuenta que la moneda que usamos habitualmente para realizar gastos es el peso uruguayo (o en su defecto dólares para algunos insumos importados). Por tanto, lo recomendable es utilizar la moneda en la que se va a gastar. En cualquier caso, para protegerse de la suba de precios, lo más recomendable es ahorrar en Unidades Indexadas (UI) ya que evolucionan según la inflación. Hay diferentes opciones para ahorrar/invertir en UI.

Recomendaciones para inversores

• Diversificar carteras: invertir en una variedad de activos, puede ayudar a mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de las monedas

• Estar informado: mantenerse al tanto de las noticias económicas y políticas tanto a nivel local como internacional puede proveer información valiosa para tomar decisiones de inversión

• Consultar a expertos: para obtener asesoramiento personalizado, es recomendable buscar la opinión de asesores financieros regulados

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.