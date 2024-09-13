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El País Negocios Finanzas

En el mercado local, el dólar registró este jueves su quinto aumento consecutivo

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense bajó diez en las dos puntas y cerró en $ 39,70 y $ 42,10.

13/09/2024, 03:45
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Foto: AFP

Redacción El País
El dólar aumentó nuevamente este jueves y acumula cinco subas consecutivas. La divisa subió 0,11%, y cotizó en un promedio de $ 41,071 alcanzando un nuevo máximo. En el mes se incrementó 1,83% y en el año acumula un alza de 5,25%.

La moneda osciló entre $ 40,900 y $ 41,150 y cerró en el menor valor, con una variación negativa (-0,32%) respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del BROU, el dólar bajó diez en las dos puntas y cerró en $ 39,70 y $ 42,10.

A través de las pantallas de Bevsa se realizaron 54 transacciones por US$ 32,20 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,30% cerrando a 5,6554 reales. En setiembre baja de -0,01% y en el año a sube 16,82%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 959,67 pesos argentinos. En el mes sube 0,72% y en el año sube 18,70%. El blue cerró en 1.280 pesos argentinos.

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Banco Central del Uruguay (BCU)
Banco Central del Uruguay (BCU).
Foto: Darwin Borrelli

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, en la jornada de ayer subió una unidad (1,1%) cerrando en 89 puntos básicos. Este aumento se da junto a una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos americanos). En setiembre el UBI sube 23 puntos básicos (34,8%) y en el año acumula un aumento de 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,25%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,50%).

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