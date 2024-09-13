En el mercado local, el dólar registró este jueves su quinto aumento consecutivo

Redacción El País

El dólar aumentó nuevamente este jueves y acumula cinco subas consecutivas. La divisa subió 0,11%, y cotizó en un promedio de $ 41,071 alcanzando un nuevo máximo. En el mes se incrementó 1,83% y en el año acumula un alza de 5,25%.

La moneda osciló entre $ 40,900 y $ 41,150 y cerró en el menor valor, con una variación negativa (-0,32%) respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del BROU, el dólar bajó diez en las dos puntas y cerró en $ 39,70 y $ 42,10.

A través de las pantallas de Bevsa se realizaron 54 transacciones por US$ 32,20 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,30% cerrando a 5,6554 reales. En setiembre baja de -0,01% y en el año a sube 16,82%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 959,67 pesos argentinos. En el mes sube 0,72% y en el año sube 18,70%. El blue cerró en 1.280 pesos argentinos.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, en la jornada de ayer subió una unidad (1,1%) cerrando en 89 puntos básicos. Este aumento se da junto a una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos americanos). En setiembre el UBI sube 23 puntos básicos (34,8%) y en el año acumula un aumento de 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,25%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,50%).