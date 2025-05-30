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El País Negocios Finanzas

El precio del dólar volvió a bajar en la plaza cambiaria local; ¿a cuánto cotizó este jueves?

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense bajó cinco centésimos tanto a la compra como para a la venta y cotizó a $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

30/05/2025, 03:55
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Dólar. Foto: AFP.
Una persona cuenta dólares.
Foto: AFP

Redacción El País
El dólar promedio cayó apenas -0,12% y en la jornada de ayer cotizó a $ 41,578. En el mes de mayo, la moneda estadounidense baja -0,884% y en el año -5,646%. El dólar tuvo una variación de entre $ 41,560 y $ 41,650 y cerró a $ 41,600, con una variación de -0,14% con respecto al cierre de la sesión del miércoles.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 58 operaciones por un monto total de US$ 31,30 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, la moneda bajó cinco centésimos tanto a la compra como para a la venta y cotizó a $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, en el día de ayer el dólar bajó -0,66% y cotizó a 5,6559 reales. En el mes de mayo, el dólar en Brasil bajó -0,09% y durante 2025 viene bajando -8,66%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.174,50 pesos argentinos, un 1,16% por encima de la cotización anterior. En el mes sube 9,56% y durante 2025, 13,81%. El dólar blue cotizó a 1.170 pesos.

La competitividad uruguaya mejoró en abril; ¿con qué socios comerciales se gana y con cuáles se pierde?

Banco Central.
Fachada del Banco Central del Uruguay.
Foto: Archivo El País

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, subió tres unidades y cerró en 82 puntos básicos. Junto a este cierre tanto el precio de los bonos uruguayos como el valor de los treasuries (bonos norteamericanos) cotizan al alza. Durante mayo, el UBI bajó 14 puntos básicos (-14,6%) y en el año subió tres puntos básicos (3,8%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,21%, por debajo del valor objetivo fijado por el BCU.

El precio del dólar interbancario en el mercado local aumentó, pero al público se mantuvo sin cambios

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