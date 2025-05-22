El precio del dólar no encuentra un piso y este miércoles alcanzó su menor valor en casi siete meses

Redacción El País

Por tercer día consecutivo el dólar bajó, en esta oportunidad -0,12%. Al cierre cotizó a un promedio de $41,528, menor valor desde el 30 de octubre de 2024 cuando cotizó a un promedio de $ 41,400. En el mes de mayo, la moneda cae -1,004% y en el año -5,760%.

El dólar osciló entre $ 41,450 y $ 41,600 y cerró al mayor valor, equivalente a un 0,10% más que el cierre del día martes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 40 operaciones por un monto total de US$ 21,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda bajó cinco centésimos a la compra y a la venta, y cerró a $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cotizó a 5,6571 reales, apenas un -0,09% por debajo de la cotización anterior. En el mes baja -0,07% y durante 2025 viene haciéndolo -8,64%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.145,00 pesos argentinos, un 0,26% más que la cotización anterior. En el mes sube 6,81% y durante 2025 10,95%. El dólar blue se mantiene a 1.175 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, bajó cinco unidades (-6,1%) y cerró en 77 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI bajó 19 puntos básicos (-19,8%) y en el año bajó dos puntos básicos (-2,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.