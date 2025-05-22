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El País Negocios Finanzas

El precio del dólar no encuentra un piso y este miércoles alcanzó su menor valor en casi siete meses

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda bajó cinco centésimos a la compra y a la venta, y cerró a $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

22/05/2025, 03:30
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Billetes de dólares estadounidenses sobre unos de pesos uruguayos.
Billetes de dólares estadounidenses sobre unos de pesos uruguayos.
Foto: Estefanía Leal

Redacción El País
Por tercer día consecutivo el dólar bajó, en esta oportunidad -0,12%. Al cierre cotizó a un promedio de $41,528, menor valor desde el 30 de octubre de 2024 cuando cotizó a un promedio de $ 41,400. En el mes de mayo, la moneda cae -1,004% y en el año -5,760%.

El dólar osciló entre $ 41,450 y $ 41,600 y cerró al mayor valor, equivalente a un 0,10% más que el cierre del día martes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 40 operaciones por un monto total de US$ 21,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda bajó cinco centésimos a la compra y a la venta, y cerró a $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

Los cambios y regulaciones que se vienen en prevención de lavado de activos por parte del gobierno de Orsi

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU).
Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU).
Foto: Archivo El País.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cotizó a 5,6571 reales, apenas un -0,09% por debajo de la cotización anterior. En el mes baja -0,07% y durante 2025 viene haciéndolo -8,64%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.145,00 pesos argentinos, un 0,26% más que la cotización anterior. En el mes sube 6,81% y durante 2025 10,95%. El dólar blue se mantiene a 1.175 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, bajó cinco unidades (-6,1%) y cerró en 77 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI bajó 19 puntos básicos (-19,8%) y en el año bajó dos puntos básicos (-2,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

El dólar bajó de nuevo en la plaza local y se ubica en su menor valor en más de seis meses, ¿cuánto cuesta?

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