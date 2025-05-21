El dólar bajó de nuevo en la plaza local y se ubica en su menor valor en más de seis meses, ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

El dólar bajó de nuevo este martes y en promedio cotizó a $ 41,577, menor valor desde el 5 de noviembre de 2024 cuando cotizó a a $ 41,559. En mayo, la moneda norteamericana bajó -0,887% y en el año -5,648%.

El dólar osciló entre $ 41,550 y $ 41,620 y cerró a $ 41,560, un -0,22% menos que el lunes.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 40 operaciones por un monto total de US$ 20 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, la moneda bajó diez centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró a $ 40,35 y $ 42,75 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cotizó a 5,6620 reales, apenas un 0,05% más que la cotización anterior. En el mes varía 0,02% y durante 2025 baja -8,56%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.142,00 pesos argentinos, un 0,68% por encima de la cotización anterior. En el mes sube 6,53% y durante 2025, 10,66%. El dólar blue cerró ayer a 1.175 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap y que mide el riesgo país, bajó una unidad (-1,2%) y cerró en 82 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante mayo, el UBI baja 14 puntos básicos (-14,6%) y en el año sube tres puntos básicos (3,8%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,25%, igualando al valor objetivo fijado por el BCU.