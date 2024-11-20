El precio del dólar cae por segunda sesión consecutiva y empieza a alejarse de los $ 43

Redacción El País

Por segunda sesión consecutiva el dólar bajó en la plaza local, en esta oportunidad -0,29%, y cotizó a un promedio de $ 42,602. A pesar de estas caídas, la divisa continúa cotizando en promedio por encima de los $ 42,00. Durante noviembre la moneda estadounidense subió 2,288% y en 2024, 9,174%.

El dólar varió entre $ 42,500 y $42,650 y cerró en el mayor valor, igual cotización que la del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 29 operaciones por un total de US$ 14,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta, y cerró, igual que en la jornada de ayer, en $ 41,45 y $ 43,85.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer la divisa subió 0,249% y cotizó a 5,7743 reales. En el mes el dólar baja mínimamente -0,06% y en 2024 sube 19,27%.

Ayer, en Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.003,25 pesos argentinos, con una variación de 0,05 con respecto a la última cotización y un incremento de 24,10% durante 2024.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 83 puntos básicos, tres unidades menos (3,5%) que el lunes. Esta baja es acompañada por una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube nueve unidades (12,2%) y en 2024 sube 13 puntos básicos (18,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,48%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

Mientras, el gobierno central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en diciembre de 2026. El monto licitado fue de 900 millones de pesos (US$ 21,1 millones), más que duplicado por la demanda propuesta, 2.309 millones de pesos (US$ 54,1 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue algo superior al licitado, 1.069 millones de pesos (US$ 25,1 millones) con un rendimiento de 8,90%.