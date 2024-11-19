El dólar inició la semana a la baja, pero se mantiene cerca de la franja de los $ 43

Redacción El País

En la jornada de ayer, el dólar bajó -0,44% cotizando a un promedio de $ 42,725. Durante noviembre la moneda sube 2,583% y en 2024 9,490%. El dólar tuvo una variación entre $ 42,900 y $ 42,650 y cerró en el menor valor que implicó una baja de -0,51% con respecto al cierre del viernes.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 66 operaciones por un total de US$ 45 millones.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar bajó 20 centésimos a la compra y 30 centésimos para la venta, y cerró en $41,45 y $43,85.

Dólares y reales. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en este lunes la divisa bajó -0,49% y cotizó a 5,7603 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -0,30% y en 2024 sube 18,98%.

Ayer en Argentina fue feriado y por lo tanto el dólar oficial se mantuvo estable, cotizando a 1.002,75 pesos argentinos.

En Europa, el euro su-bió ligeramente hasta los US$ 1,0573, pero continuó afectado por la apreciación de la divisa estadounidense, que se mantiene desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales ante el temor de una mayor inflación en el país.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 86 puntos básicos, tres unidades más (3,6%) que en el día anterior. Esta suba se da con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube 12 unidades (16,2%) y en 2024 sube 16 puntos básicos (22,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,44%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central.