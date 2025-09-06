El precio del dólar bajó a lo largo de la semana en la plaza cambiaria local; ¿a cuánto cotiza?  

Redacción El País

El dólar cerró la semana a la baja (varió -0,11%, mientras que la semana anterior había tenido una leve aumento de 0,06%), con una cotización promedio de $ 39,952 y una caída de -0,48% en relación al promedio de la sesión del día jueves.

Mientras que, en el mes la moneda estadounidense baja -0,108%, en lo que va de 2025 el valor del dólar retrocede -9,336%.

El billete verde varió en la víspera entre $ 39,950 y $ 39,990 y cerró en $39,970, un -0,25% por debajo del cierre previo.

En la última semana, se hicieron 128 operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un monto total de US$ 68 millones y en el día de ayer se realizaron tan solo 12 operaciones por un total de US$ 8,50 millones.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta, cerrando a $ 38,75 y $ 41,25 respectivamente.

En su comparación con los valores del viernes anterior, la moneda estadounidense bajó cinco centésimos tanto para la compra como para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer -1,13% y cotizó a 5,3968 reales. En setiembre viene bajando -0,55% y en lo que va de 2025 -12,85%.

El dólar en Argentina cotizó a 1.365,42 pesos argentinos, un 0,23% por encima que la jornada anterior. En el mes, el dólar en el país vecino sube 3,14% y en lo que va del año va aumentando 32,31%. El dólar blue cotizó a 1.370 pesos.

Billetes de pesos argentinos retirados de un cajero automático. Foto: AFP

Riesgo país y tasa

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 69 puntos básicos, con una variación de -1 unidades (-1,4%) con respecto al cierre anterior.

Acompaña este cierre una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos del Tesoro estadounidense). Mientras que en la semana y en el mes el UBI varía -1,0% (baja una unidad), en el año viene bajando diez unidades (-12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,82%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,75%).