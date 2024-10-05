El petróleo Brent volvió a aumentar y cerró en su mejor semana desde marzo de 2023

Redacción El País

El precio del petróleo intermedio de Texas cerró la sesión de este viernes con una subida del 0,91%, hasta 74,38 dólares el barril, acumulando así un incremento semanal del 9,09% -su mayor avance desde marzo de 2023- en medio de las tensiones en Oriente Medio, con Israel e Irán amagando con una guerra regional.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 67 centavos con respecto a la sesión anterior.

El mayor avance de la semana en los precios del crudo estadounidense se produjo el jueves (5,15%) después de que el presidente, Joe Biden, dijera que estaba en conversaciones con Israel sobre la posibilidad de atacar instalaciones petroleras de Irán en represalia por los misiles que Teherán lanzó el martes al Estado hebreo.

Sin embargo, Biden aclaró esos comentarios este viernes desalentando a Israel para que no atacara las centrales de crudo iraníes.

“Los israelíes no han concluido lo que van a hacer en términos de un ataque, eso está en discusión (...) Si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas distintas a atacar campos petrolíferos”, afirmó Biden a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca. [EFE]