El dólar volvió a subir en la plaza local siguiendo la tendencia mundial y alcanza su mayor valor en 31 meses

Redacción El País

Siguiendo la tendencia mundial tras las elecciones en Estados Unidos en las que resultara vencedor Donald Trump, el dólar volvió a aumentar este lunes en el mercado local, esta vez 0,41%, cotizando a un promedio de $ 42,319, su mayor valor desde el 22 de marzo de 2022 cuando cotizó a un promedio de $ 42,322.

En lo que va del mes de noviembre, la moneda estadounidense sube 1,609% y durante 2024 aumenta 8,449%.

En la jornada de ayer, la divisa osciló entre $ 42,200 y $ 42,400 y cerró en $ 42,310 con una variación 0,26% superior a la del cierre del vienes pasado.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 34 operaciones por un total de US$ 17 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 15 centésimos a la compra y cinco centésimos a la venta, cerrando en $ 41,10 y $ 43,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió 0,58% y cotizó en 5,7980 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 0,35% y en el año subió 19,76%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,05% y cotizó a 997,75 pesos argentinos. En noviembre, el dólar en Argentina aumenta 0,71% y en el año 23,42%. El dólar Blue cerró en 1.135 pesos argentinos.

En Europa el euro perdió este lunes los US$ 1,07 y retrocedió a niveles de abril en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.

Fachada de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Índex publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió una unidad (1,4%) y cerró en 75 puntos básicos. Esta suba se da junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y estable en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube una unidad (1,4%) mientras que en 2024 sube cinco puntos básicos (7,1%)

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,48%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU.