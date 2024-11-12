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El País Negocios Finanzas

El dólar volvió a subir en la plaza local siguiendo la tendencia mundial y alcanza su mayor valor en 31 meses

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el billete verde subió 15 centésimos a la compra y cinco centésimos a la venta, cerrando en $ 41,10 y $ 43,50 respectivamente

12/11/2024, 03:55
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Inversones.
Billetes de pesos y dólares.
Foto: Estefanía Leal

Redacción El País
Siguiendo la tendencia mundial tras las elecciones en Estados Unidos en las que resultara vencedor Donald Trump, el dólar volvió a aumentar este lunes en el mercado local, esta vez 0,41%, cotizando a un promedio de $ 42,319, su mayor valor desde el 22 de marzo de 2022 cuando cotizó a un promedio de $ 42,322.

En lo que va del mes de noviembre, la moneda estadounidense sube 1,609% y durante 2024 aumenta 8,449%.

En la jornada de ayer, la divisa osciló entre $ 42,200 y $ 42,400 y cerró en $ 42,310 con una variación 0,26% superior a la del cierre del vienes pasado.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 34 operaciones por un total de US$ 17 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 15 centésimos a la compra y cinco centésimos a la venta, cerrando en $ 41,10 y $ 43,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió 0,58% y cotizó en 5,7980 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 0,35% y en el año subió 19,76%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,05% y cotizó a 997,75 pesos argentinos. En noviembre, el dólar en Argentina aumenta 0,71% y en el año 23,42%. El dólar Blue cerró en 1.135 pesos argentinos.

En Europa el euro perdió este lunes los US$ 1,07 y retrocedió a niveles de abril en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.

Lo que ve el mayor administrador de fondos de América Latina para la región tras la victoria de Donald Trump

Republica Afap
Fachada de República AFAP.
Foto: Darwin Borrelli

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Índex publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió una unidad (1,4%) y cerró en 75 puntos básicos. Esta suba se da junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y estable en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube una unidad (1,4%) mientras que en 2024 sube cinco puntos básicos (7,1%)

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,48%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU.

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